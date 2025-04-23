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Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки, електроопора та авто

Учора, 22 квітня, війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Солончаки через удари дронів пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль.

У селі Парутине внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено електроопору. Наразі енергетики відновлюють електропостачання.

Сьогодні вранці, 23 квітня, о 04:09 дрон атакував акваторію Очаківської громади, а о 05:56 — Очаків. Постраждалих немає.

Нагадаємо, також вночі 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.

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