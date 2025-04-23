Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки, електроопора та авто
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- Марія Хаміцевич
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7:45, 23 квітня, 2025
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Учора, 22 квітня, війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Солончаки через удари дронів пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль.
У селі Парутине внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено електроопору. Наразі енергетики відновлюють електропостачання.
Сьогодні вранці, 23 квітня, о 04:09 дрон атакував акваторію Очаківської громади, а о 05:56 — Очаків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, також вночі 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.
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