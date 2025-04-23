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Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС

У ніч на 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини», — написав Олег Кіпер.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств.

Психологи заспокоюють місцевих жителів після атаки РФ. Фото: ДСНСПсихологи заспокоюють місцевих жителів після атаки РФ. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС

Усі пожежі ліквідували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії України.

Зазначається, що з місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, що над територією Херсонської області Сили оборони знищили 82% російських безпілотників минулого тижня.

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