Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС

У ніч на 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини», — написав Олег Кіпер.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств.

Психологи заспокоюють місцевих жителів після атаки РФ. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Одесі. Фото: ДСНС

Усі пожежі ліквідували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії України.

Зазначається, що з місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, що над територією Херсонської області Сили оборони знищили 82% російських безпілотників минулого тижня.