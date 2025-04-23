Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі
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- Світлана Іванченко
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6:37, 23 квітня, 2025
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У ніч на 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини», — написав Олег Кіпер.
Пізніше в ДСНС повідомили, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств.
Усі пожежі ліквідували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії України.
Зазначається, що з місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, що над територією Херсонської області Сили оборони знищили 82% російських безпілотників минулого тижня.
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