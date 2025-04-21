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За тиждень на Херсонщині знищили понад 1700 російських дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото:Херсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Над територією Херсонської області Сили оборони знищили 82% російських безпілотників минулого тижня.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 14 квітня по 20 квітня росіяни застосували 2074 FPV-дрон та «скидів», з них 515 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1707 безпілотників, з них 405 — на території Херсонської громади.

«Атаки не припинялися й під час так званого «великоднього перемирʼя», оголошеного російським диктатором. Загальна кількість порушень обіцяної тиші — 130. Зокрема, зафіксовано 108 випадків застосувань ударних дронів, 13 «скидів» з БпЛА, а також сім обстрілів українських населених пунктів, ще два — у районі Антонівського мосту», — додав Олександр Прокудін.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».

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