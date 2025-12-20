 У Миколаївському ОТЦК спростували заяву сільського голови: Леурда не був п'яним

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

У Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували заяву, Чорноморського сільського голови Андрія Дмитренка, що полковник Геннадій Леурда перебуває на службовому місці у нетверезому стані.

Позицію Миколаївського ОТЦК та СП «МикВісті» озвучила начальник групи комунікацій, майор Наталія Адвенту.

За їх даними, близько 17:00 до 3 відділу Миколаївського районного ТЦК та СП для подання звіту по техніці прибув військовозобов’язаний, який є двоюрідним братом Андрія Дмитренка. Окрім прийняття звіту, у нього також перевірили облікові дані та з’ясували наявність відстрочки, що потребувало додаткового часу.

Після виходу громадянина з приміщення біля відділу зібралася група людей, серед яких були представники поліції та Військової служби правопорядку. За даними ОТЦК та СП, їх виклик ініціював Андрій Дмитренко.

У центрі комплектування зазначають, що заяви про те, що полковник був пʼяним, а також про застосування фізичного насильства до родича сільського голови, не відповідають дійсності. Свідки, які не пов’язані ані з Андрієм Дмитренком, ані з представниками ТЦК та СП, не зафіксували ознак насильства. Цю інформацію, як повідомляють у відомстві, також зафіксували бодікамери поліцейських 7 відділу поліції Миколаївського району.

У Миколаївському ОТЦК та СП закликали громадян утримуватися від поширення непідтвердженої інформації до завершення з’ясування всіх обставин інциденту та звертати увагу на можливий конфлікт інтересів у цій ситуації, зокрема через родинні зв’язки між заявником і військовозобов’язаним.

Нагадаємо, голова Чорноморської громади від партії «Слуга народу» Андрій Дмитренко заявив, що начальник 3-го відділу Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходиться в Очакові, полковник Геннадій Леурда пиячить на робочому місці та викликав поліцію для перевірки.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що процес мобілізації на Миколаївщині відбувається нормально, але відчувається втома. За його словами, співробітники з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переходять в бойові підрозділи.

