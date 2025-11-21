«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Віталій Кім на сесії на сесії Миколаївської міськради. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що процес мобілізації на Миколаївщині відбувається нормально, але відчувається втома. За його словами, співробітники з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переходять в бойові підрозділи.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Новини.Live» коментуючи можливі порушення в роботі ТЦК.

«Я б хотів, щоб у нас всі люди були ідейними і відстоювали нашу державу, тому що вони хочуть. Однак зараз складна ситуація через втому і робота є робота. Тому ситуація у нас стабільна без гучних скандалів», — зазначив Віталій Кім.

Реклама

Керівник області наголосив, що бувають різні ситуація і не завжди праві співробітники ТЦК, але, на його думку, їм треба допомагати.

«Я вважаю, що ТЦК треба допомагати. Тому що більшість робітників, які є у нас – це хлопці, які з пораненням повернулися з війни. Треба розуміти, що робота з людьми — це завжди конфлікт. І неможливо, щоб були праві тільки ті, хто призовники чи ухилянти і неможливо, щоб праві були лише ТЦК у своїй роботі», — говорить Віталій Кім.

Він підкреслив, що Миколаївщина виконує мобілізаційні завдання на рівні вище середнього. Водночас існує дефіцит кадрів у ТЦК — багато працівників переходять служити в бойові підрозділи.

«Ми виконуємо план на рівні вище середнього і попри те я відчуваю, що дуже велика проблема з мотивацією людей в тому числі ТЦК. У мене люди переходять, в мене дефіцит кадрів, вони переходять з ТЦК в бойові підрозділи», — говорить Віталій Кім.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть громадянина іноземної держави, якого разом із військовослужбовцем одного з місцевих територіальних центрів комплектування підозрюють у вимаганні з місцевого жителя 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу.

Візит Анджеліни Джолі до Миколаївщини

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва 4 листопада. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

Згодом стало відомо, що у Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах.

У коментарі «УНІАН» представники Сухопутних військ ЗСУ заявили, що чоловік, якого співробітники територіального центру комплектування затримали під час візиту Анджеліни Джолі до Миколаєва, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

Згодом, у виданні Politico заявили, що американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі не попереджала українську сторону про свій приїзд. За їхніми даними, Анджеліна Джолі таємно перейшла кордон з Україною пішки.