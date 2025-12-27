 Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

  • субота

    27 грудня, 2025

Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Фото: МОСТНачальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Фото: МОСТ

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення колишнього начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та надсилав відповідне подання.

Про це він повідомив в інтерв’ю онлайн-медіа «МОСТ».

Романа Мрочка на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації призначав безпосередньо президент України, однак, за законом, голова обласної військової адміністрації має право подати подання про його звільнення.

«Міг. Я і подав. Я міг і подав», — заявив Олександр Прокудін.

Він також зазначив, що ініціатива щодо відставки Романа Мрочка виходила саме від нього. За словами Прокудіна, це рішення було обґрунтоване низкою питань, які, на його думку, негативно впливали на ситуацію в Херсонській області.

«Я побачив це по школах (йдеться про будівництво так званих «підземних шкіл» у Херсоні, — прим.). Я побачив це і в деяких інших питаннях, які, напевно, більше заважали існуванню Херсонської області та мали на неї негативний вплив. І на президента в тому числі. Я бачив незворотні процеси, які відбувалися», — розповів начальник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

