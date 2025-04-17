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Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА

Роман Мрочко. Фото: WikipediaРоман Мрочко. Фото: Wikipedia

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. 

Відповідне розпорядження з'явилось, сьогодні, 17 квітня, на сайті глави держави.

Розпорядження про звільнення Романа Мрочка. Скриншот з сайту Офісу президентаРозпорядження про звільнення Романа Мрочка. Скриншот з сайту Офісу президента

Роман Мрочко обіймав цю посаду з 2 березня 2023 року.

До того, він працював в органах прокуратури з 2011 року. Перед тим закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського і Вінницького гарнізонів, був військовим прокурором Луганського гарнізону сил АТО і заступником військового прокурора Південного регіону.

2019 року Слідчий комітет Росії відкрив проти Мрочка справу за те, що він був причетним до провадження проти російських військових, які 2018 року захопили українські кораблі в Керченській протоці. Роман Мрочко має звання полковника і нагородну зброю від президента України.

Раніше повідомлялось, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишив посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням.

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