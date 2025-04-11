Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк йде з посади за власним бажанням

Іван Гаврилюк. Фото: Міністерство оборони

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів. У Міноборони він безпосередньо координував напрямок закупівель.

Як відомо, 7 березня уряд затвердив двох нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Ними стали Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер — ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток міністерства та має досвід у сфері запобігання корупції.

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Іван Гаврилюк служив у Збройних силах України з 1 серпня 1988 року по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час. Зокрема, у 2015-2018 роках був начальником Тилу ЗСУ, згодом — очільником Головного управління логістики та заступником начальника Генерального штабу.

У 2020 році його звільнили з військової служби в запас і до 2022 року був радником командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року Гаврилюк був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

У жовтні 2023 року генерал-лейтенанта призначили на посаду заступника міністра оборони України, коли з 17 травня 2024 року він став першим заступником міністра оборони Рустема Умєрова.