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Зеленський прокоментував скандал в АОЗ: «Умєров може робити все, щоб не було пауз у постачанні зброї»

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов'язаний із керівництвом Агенції оборонних закупівель. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров може ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

— У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії - від дронів до ППО - це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в поставках, — сказав Володимир Зеленський на прохання прокоментувати, який вигляд скандал матиме в очах західних партнерів.

За його словами, Умєров має право робити все, щоб не було перерв у постачанні. Особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ, оскільки «не може бути пауз у термінових рішеннях».

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні кадрові рішення у зв’язку з провалами в забезпеченні армії боєприпасами.  У своєму дописі на Facebook він різко розкритикував роботу Агентства оборонних закупівель (АОЗ), звинувативши його в політичних іграх, «зливах» інформації та піарі замість реальних результатів.

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