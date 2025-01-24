Закупівлі як на «Амазоні»: Умеров анонсував кадрові зміни через зрив постачання зброї армії

Рустем Умеров про зняття заборони на експорт зброї. Фото: Руслан Канюка, Keystone Press Agency

Міністр оборони України Рустем Умеров оголосив про масштабні кадрові рішення у зв’язку з провалами в забезпеченні армії боєприпасами.

У своєму дописі на Facebook він різко розкритикував роботу Агентства оборонних закупівель (АОЗ), звинувативши його в політичних іграх, «зливах» інформації та піарі замість реальних результатів.

За словами міністра, процес закупівель, який мав би бути закритим через війну, перетворився на відкритий «Амазон», де кожен може побачити дані про обсяги, виробників і контракти в режимі реального часу. Тим часом масштаби постачання, які обговорювалися в ЗМІ, так і не були відчутні на фронті.

— Єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель — вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули, – написав він.

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Умеров подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. А також заявив, що Міноборони не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою з якою 24 січня, Наглядова рада АОЗ продовжила контракт ще на рік. із Мариною Безруковою не буде продовжено.

Також двоє представників держави відкликані з Наглядової ради, яка, за словами міністра, не виправдала очікувань.

На посаду директора Агентства оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова. Міністр підкреслив, що цьогоріч АОЗ та ДОТ (Директорат оборонних технологій) працювали в однакових умовах, але лише одна структура впоралася із завданнями.

Він також додав, що Міністерство оборони зробить перезапуск Наглядової ради найближчим часом. Умеров пообіцяв, що більше не коментуватиме питання закупівель зброї, підкреслюючи, що основний пріоритет — вчасне і повне забезпечення військових усім необхідним.

— Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах, – додав він.

Раніше, Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт зброї вітчизняного виробництва.