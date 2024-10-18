  • пʼятниця

    18 жовтня, 2024

  • 6.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 6.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, — Умєров

Рустем Умеров про зняття заборони на експорт зброї. Фото: Руслан Канюка, Keystone Press AgencyРустем Умеров про зняття заборони на експорт зброї. Фото: Руслан Канюка, Keystone Press Agency

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна розглядає можливість зняти заборони на експорт зброї вітчизняного виробництва. 

Про це міністр оборони сказав під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ. 

Рустем Умєров відмітив, що ця ініціатива виникла на тлі зацікавленості деяких країн у купівлі українських ракет, дронів та іншого озброєння. За його словами, рішення щодо експорту зброї буде колективно ухвалене керівництвом держави.

«Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни хочуть купувати українські ракети, дрони, іншу продукцію для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення на рівні держави», — сказав він.

Як зазначив міністр, Україна також активно шукає міжнародні інвестиції в оборонну промисловість, партнерам пропонують кілька моделей співпраці. Зокрема спільне виробництво, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, такі як кредити або експортне фінансування.

Нагадаємо, що Україна почне виробляти снаряди за норвезькими технологіями

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Крім того, Міноборони працює над виділенням додаткових ₴370 мільярдів на закупівлю озброєння.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: поранені троє людей, пошкоджені будинки, газопровід та авто
Канада виділить Україні $47 млн військової допомоги
«Сюди прийде Росія, а від України лишиться жменька землі»: запис розмови голови Куцуруба, яка радіє можливій окупації

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

«Сюди прийде Росія, а від України лишиться жменька землі»: запис розмови голови Куцуруба, яка радіє можливій окупації
Канада виділить Україні $47 млн військової допомоги
Обстріл Херсонщини: поранені троє людей, пошкоджені будинки, газопровід та авто

«Сюди прийде Росія, а від України лишиться жменька землі»: запис розмови голови Куцуруба, яка радіє можливій окупації

Аліса Мелік-Адамян

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

У парку Миколаєва знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років