Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, — Умєров

Рустем Умеров про зняття заборони на експорт зброї. Фото: Руслан Канюка, Keystone Press Agency

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна розглядає можливість зняти заборони на експорт зброї вітчизняного виробництва.

Про це міністр оборони сказав під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Рустем Умєров відмітив, що ця ініціатива виникла на тлі зацікавленості деяких країн у купівлі українських ракет, дронів та іншого озброєння. За його словами, рішення щодо експорту зброї буде колективно ухвалене керівництвом держави.

«Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни хочуть купувати українські ракети, дрони, іншу продукцію для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення на рівні держави», — сказав він.

Як зазначив міністр, Україна також активно шукає міжнародні інвестиції в оборонну промисловість, партнерам пропонують кілька моделей співпраці. Зокрема спільне виробництво, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, такі як кредити або експортне фінансування.

Нагадаємо, що Україна почне виробляти снаряди за норвезькими технологіями.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Крім того, Міноборони працює над виділенням додаткових ₴370 мільярдів на закупівлю озброєння.