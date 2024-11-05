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Bihus.Info: у Херсоні будують підземні школи підрядники, пов’язані з владою

У Херсоні триває будівництво двох підземних шкіл. Фото Bihus.InfoУ Херсоні триває будівництво двох підземних шкіл. Фото Bihus.Info

У Херсоні триває будівництво двох підземних шкіл. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що підрядники цих проектів мають зв’язки з представниками влади.

У розслідувані зазначається, що тендер на 95 мільйонів гривень виграла компанія «Алсвіт Плюс», яку з 2022 року перереєстрували на Олександра Солов’яна. Після цього компанія почала отримувати значні державні замовлення в Полтаві. Навесні 2024 року директором компанії став Олександр Потележко з Харкова.

Журналісти Bihus.Info знайшли ухвалу суду від 2016 року, згідно з якою Олександр Потележко перебував у нетверезому стані під час несення служби. Матеріали справи були передані до суду військовим прокурором Луганського гарнізону Романом Мрочко, нинішнім очільником Херсонської міської військової адміністрації.

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Інша компанія, «Будпостач СТСВ», отримала замовлення на підземну школу на суму 90 мільйонів гривень та займається ремонтом укриттів у Херсоні.

Журналісти намагалися зв'язатися з підрядниками за адресою їхньої реєстрації у Херсоні, але офіс був зачинений. Сусід повідомив, що будівельники зняли табличку з дверей і втекли з приміщення.

Компанія «Будпостач СТСВ» належить кільком особам, серед яких Олександр Новохацький та Олександр Загоскін, які навчалися разом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Там же працював і науковець Олександр Сусак, який нині також отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні та є партнером Олександра Загоскіна по іншій компанії.

Нинішній заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов також навчався в тому ж університеті і має подібну спеціалізацію. Олександр Сусак відмовився відповідати на питання журналістів, а Сергій Орєхов заявив, що не може згадати таку людину.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні замість запланованих чотирьох підземних шкіл — збудують тільки дві. Таке рішення ухвалили через те, що містяни почали протестувати проти будівництва, побоюючись артилерійських обстрілів.

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