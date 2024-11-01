У Херсоні через протести місцевих відмовились від будівництва двох підземних шкіл

Будівельний майдвнчик. Фото: "Мост"

У Херсоні замість запланованих чотирьох підземних шкіл — збудують тільки дві. Таке рішення ухвалили через те, що містяни почали протестувати проти будівництва, побоюючись артилерійських обстрілів.

Про це місцевому виданню «Мост» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що люди бояться, що активне будівництво зайвий раз привертає увагу росіян, які обстрілюють будмайданчики та навколишні будинки. У місті жителі протестували біля потенційного будівництва в Таврійському мікрорайоні, де готувати будмайданчик.

«Два тижні тому ми зібрали всіх, Романа Миколайовича (Мрочка, — прим.), військових, підрядників, всіх інших зацікавлених осіб, сіли і вирішили, що, по-перше, в двох школах, де вже розпочате будівництво, зменшується кількість техніки, тобто одна-дві одиниці максимум може бути на території одночасно. Щоб не було показухи, накопичення техніки. Також домовилися, що підрядник узгодить з місцевими мешканцями шляхи, якими їздитиме техніка», — розповів він.

За словами Олександра Прокудіна, на двох інших обʼєктах, де мало початися будівництво, роботи призупинять до настання більш сприятливої безпекової ситуації.

Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що У Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів.

Також повідомлялося, що у Херсонській області витратять майже 209,9 мільйона гривень на реконструкцію опорної школи у селі Архангельське, пошкодженої внаслідок бойових дій.