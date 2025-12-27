Графік відключень світла на 28 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики
Ірина Олехнович
20:05, 27 грудня, 2025
У Миколаєві та по області 28 грудня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
- 1.1 – 06:30–10:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 1.2 – 13:30–17:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 2.1 – 13:30–17:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 2.2 – 20:30–00:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 3.1 – 17:00–20:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 3.2 – 10:00–13:30; 17:00–18:30
Всього: 5 годин
- 4.1 – 00:00–03:00
Всього: 3 години
- 4.2 – 10:00–13:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 5.1 – 13:30–17:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 5.2 – 17:00–20:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 6.1 – 03:00–06:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 6.2 – 07:30–10:00
Всього: 2 години 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.
