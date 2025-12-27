Графік відключень світла на 28 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Відключення світла. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 28 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 – 06:30–10:00

Всього: 3 години 30 хвилин

1.2 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.2 – 20:30–00:00

Всього: 3 години 30 хвилин

3.1 – 17:00–20:30

Всього: 3 години 30 хвилин

3.2 – 10:00–13:30; 17:00–18:30

Всього: 5 годин

4.1 – 00:00–03:00

Всього: 3 години

4.2 – 10:00–13:30

Всього: 3 години 30 хвилин

5.1 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

5.2 – 17:00–20:30

Всього: 3 години 30 хвилин

6.1 – 03:00–06:30

Всього: 3 години 30 хвилин

6.2 – 07:30–10:00

Всього: 2 години 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.