 Графіки відключень світла на четвер, 28 грудня в Миколаївській області

Графік відключень світла на 28 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Відключення світла. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 28 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 – 06:30–10:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 1.2 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 2.1 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 2.2 – 20:30–00:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 3.1 – 17:00–20:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 3.2 – 10:00–13:30; 17:00–18:30

Всього: 5 годин

  • 4.1 – 00:00–03:00

Всього: 3 години

  • 4.2 – 10:00–13:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 5.1 – 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 5.2 – 17:00–20:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 6.1 – 03:00–06:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 6.2 – 07:30–10:00

Всього: 2 години 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

Нардеп Копитін звернувся до прем'єр-міністра через затримки у виплаті зарплат на заводі «Зоря» в Миколаєві

«Це матиме негативний ефект для Миколаєва», — депутат Береза про запровадження ПДВ для малого бізнесу

Четверо депутатів просять Сєнкевича втрутитися у ситуацію з бюджетом Миколаєва на 2026 рік через порушення процедури

«Він хто такий? Суддя чи мер?» — Кантор вважає, що Панченко слід вибачатись, а не шукати винуватих

