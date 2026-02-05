 В Укренерго спростували «інформацію» про можливе посилення відключень світла

«Ситуація складна, але контрольована», — в Укренерго спростували чутки про посилення відключень світла

У НЕК «Укренерго» спростували поширену в соцмережах недостовірну інформацію про нібито заплановане посилення відключень електроенергії по всій країні.

Про це, 5 лютого, повідомили в компанії.

В «Укренерго» зазначили, що низка Telegram-каналів поширила неправдиві повідомлення про відключення світла.

«Сьогодні багато Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням, що «світло може не з’явитися взагалі». При цьому видавали це за цитату заяви НЕК Укренерго. Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного з дійсністю», — заявили в компанії.

Разом із тим у компанії підтвердили, що через масовані російські атаки на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії ситуація в енергосистемі України залишається складною, але повністю контрольованою.

Наразі в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень через дефіцит потужності, спричинений наслідками атак. В «Укренерго» підкреслили, що ситуація не погіршилася порівняно з попередньою добою.

«Наразі через спричинений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень — за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про будь-яке суттєве посилення обмежень або про те, що «світло може не повернутися — мови взагалі не йде», — йдеться у повідомленні.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що енергетична ситуація в країні залишається складною та існують ризики погіршення графіків відключень.

