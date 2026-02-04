Шмигаль попередив, що графіки відключень електроенергії «можуть погіршуватися»

Засідання штабу. Фото: Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що графіки відключень світла «можуть погіршуватися» через нещодавній масований ракетний обстріл Росії та значний дефіцит генерації в енергосистемі.

Про це він написав у своєму Telegram каналі.

Денис Шмигаль також уточнив, що загроза нових ударів по енергетичній інфраструктурі України з боку росіян все ще залишається достатньо високою. Армія РФ може знову атакувати вже найближчого тижня.

Міністр енергетики також підкреслив, що місцева влада повинна чітко інформувати населення про терміни та місця відновлення теплопостачання.

— Місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу, — зазначив Денис Шмигаль.

Він уточнив, що вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін виконав обіцянку щодо так званого «енергетичного перемир’я», яке тривало один тиждень.