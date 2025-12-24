Мобілізацію можуть скасувати або проводити частково після укладення мирної угоди, — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами мобілізацію можуть скасувати або перевести в частковий формат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Укрінформ».

«Мобілізацію можна трансформувати або не проводити за умов, коли є угода і вона реалізується. Можливо, її здійснюватимуть частково, паралельно з частковою демобілізацією», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності війська та утримання позицій.

«Це дуже небезпечно», — підкреслив він.

Пояснюючи неможливість швидкого проведення парламентських і місцевих виборів, Володимир Зеленський зазначив, що після підписання мирної угоди воєнний стан не може бути скасований одразу й триватиме ще кілька місяців.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.