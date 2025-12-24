 Мобілізацію в Україні можуть скасувати або проводити частково після укладення мирної угоди

  • середа

    24 грудня, 2025

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мобілізацію можуть скасувати або проводити частково після укладення мирної угоди, — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами мобілізацію можуть скасувати або перевести в частковий формат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Укрінформ».

«Мобілізацію можна трансформувати або не проводити за умов, коли є угода і вона реалізується. Можливо, її здійснюватимуть частково, паралельно з частковою демобілізацією», — зазначив Володимир Зеленський.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Президент наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності війська та утримання позицій.

«Це дуже небезпечно», — підкреслив він.

Пояснюючи неможливість швидкого проведення парламентських і місцевих виборів, Володимир Зеленський зазначив, що після підписання мирної угоди воєнний стан не може бути скасований одразу й триватиме ще кілька місяців.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський відзначив чотирьох енергетиків Миколаївщини з нагоди професійного свята
Зеленський розповів про результати зустрічі Умєрова з представниками США: підготовлено чернетки кількох документів
Україна готова ділити контроль над ЗАЕС лише зі США, однак Вашингтон наполягає на участі Росії, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції

Ірина Олехнович
новини

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

Анна Гакман
новини

«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Анна Гакман
новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Україна готова ділити контроль над ЗАЕС лише зі США, однак Вашингтон наполягає на участі Росії, — Зеленський
Зеленський розповів про результати зустрічі Умєрова з представниками США: підготовлено чернетки кількох документів
Зеленський відзначив чотирьох енергетиків Миколаївщини з нагоди професійного свята

Середню зарплату в мерії Миколаєва хочуть збільшити на 66,7% до 25 тис. на руки

«Слава богу рушниці немає, ніхто нікому в ляшку не вистрілить», — суперечки на комісіях міськради Миколаєва

10 годин тому

Графік відключень світла на Миколаївщині на 24 грудня

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні