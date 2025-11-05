  • середа

У Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах

Військовий заповнює документи. Ілюстративне фото: Миколаївський обласний ТЦК та СПВійськовий заповнює документи. Ілюстративне фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

У Південноукраїнську в ТЦК розпочали перевірку через витік відео, пов’язаних із затриманням охоронця, який супроводжував Анджеліну Джолі під час її візиту на Миколаївщину.

Про це повідомляє місцевий активіст Дмитро Денисюк.

Зазначається, що наразі встановлюють обставини та шукають осіб, причетних до поширення відео.

— За попередньою інформацією, перевірка охоплює як працівників ТЦК, так і сторонніх осіб, які могли мати доступ до записів, — пише він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» стало відомо, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

