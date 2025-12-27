Кім про Домбровську та «Санацію»: Ця група не миколаївська, щось хоче тут. Це все, що треба знати

На місцевих виборах у 2020 році Віталій Кім йшов як представник «Команди Тетяни Домбровської». Архівне фото МикВісті

Голова Миколаївської ОВА та депутат міської ради від «Слуги народу» Віталій Кім заявив, що не знав, що «Санація» була створена у якості повноцінної політичної групи. Його попереджали, що це треба, аби взбадьорити міськраду.

Про це він сказав у інтервʼю Новини N.

Група, за словами Віталія Кіма, була створена хитро. Його перед цим питали, чи не проти він певної активності депутатів.

— Я погодився: звичайно, займайтеся, бадьоріть міськраду. Але ніхто не казав, що планується власна політична сила. Я орієнтуюсь у всьому, що там відбувається, але політичну боротьбу у нас ніхто не скасовував, це право кожного, — сказав Віталій Кім.

Крім того, він додав, що не бачив від представників групи конкретних викриттів. Очільник області прокоментував зокрема й інцидент із голосуванням Тетяни Домбровської, яка заявляла, що у протоколах сесій були її голоси «за» щодо питань, які вона не підтримувала.

— Мало того, програма не дає змоги це зробити. Втрутитись там не можна, можна неправильними формулюваннями щось обставити: як це озвучується, як це фіксується. Я не бачив там жодного викриття, це чистої води політична боротьба. Я володію інформацією: миколаївцям треба знати, що ця група не миколаївська, яка щось хоче тут. Це все, що треба знати. Коли ти чогось хочеш, то тебе легко використовувати, — додав він.

Нагадаємо, що Віталій Кім під час першої за час війни офлайн-сесії Миколаївської міської ради відповів автору телеграм-каналу «Джокер», який напередодні анонсував «переворот». На фоні політичної сутички, що сталась між депутатами та новоствореною групою «Санація» під час засідання, Віталій Кім назвав бутафорією та затягуванням часу, який вимушені були слухати депутати.

Депутати міськради Миколаєва обʼєднались в нову групу «Санація»

Як відомо, 30 вересня 2025 року депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

До складу групи увійшли 9 депутатів:

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

За словами Андрія Єрмолаєва, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Зазначимо, що документи для реєстрації «Санації» подавалися в тому числі електронною поштою зі скриньки «слуги народу» Тетяни Домбровської.

Згодом, 27 жовтня 2025 року, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович, який входить до комісії з законності та депутатської етики, різко висловився про своїх колег, обраних від забороненої «Партії Шарія». Він заявив, що ті не мають морального права залишатися депутатами, оскільки під час війни «не виконують свій громадянський обов’язок»