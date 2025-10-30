«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Віталій Кім на сесії відповів автору телеграм-каналу «Джокер», який анонсував «переворот» на сесії міськради. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради від «Слуги народу», голова обласної військової адміністрації Віталій Кім відповів автору телеграм-каналу «Джокер», який напередодні анонсував «переворот» на сесії міськради.

Його заява пролунала під час гібридної сесії Миколаївської міської ради сьогодні, 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

На початку сесії депутати близько години виясняли стосунки, виступаючи з обвинуваченнями на адресу одне одного. Зокрема політичні сутички стались між депутатами та новоствореною групою «Санація».

При цьому напередодні телеграм-канал «Джокер» опублікував у себе пост, анонсуючи переворот, який мав статись на сесії.

Джокер анонсував переворот на сесії міськради Миколаєва. Коллаж: МикВісті

Цю ситуацію Віталій Кім назвав бутафорією та затягуванням часу, який вимушені слухати депутати, що налаштувались на конструктивну роботу.

— Я уважно слухав усю цю бутафорії. Телеграм-канали казали, що буде переворот. Ну, яка група, такий і переворот. Це смішно. Для людей це затягування часу. Певна кількість депутатів запланувала тут працювати й змушена з толерантності слухати цей брєд. По суті йде розслідування, де юридично розбирають, хто як проголосував. Обговорювати це питання по формі — я проти. Я хочу, щоб ми працювали, якщо група хоче щось довести — звертайтеся в робочому порядку особисто та з’ясовуйте. Не треба використовувати мій особистий час та усіх інших депутатів для своїх власних потреб. Переходимо до роботи, опускаємо руки (смайліком підняття руки депутат записуєтсья на виступ, — прим.), й давайте працювати. Люди, які дивляться сесію та чекають свої земельні питання, їм глибоко до одного місця, чому якась група неправильно оформила документи в середині міськради. Емоції зупиняємо, дякую, — сказав Віталій Кім.

Зазначимо, 30 жовтня вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.