Нова депутатська група, премії медикам і дороги без ремонту: як прошла виїзна сесія Миколаївської облради

Засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська облрада

У четвер, 9 жовтня, у Вознесенську відбулося засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Депутати затвердили положення про преміювання керівників медичних закладів та обговорили стан доріг у громадах області.

«МикВісті» переглянули перебіг сесії та зібрали головні деталі виступів та ухвалені рішення.

У засіданні взяли участь 42 депутати, які працювали в офлайн-форматі у залі Вознесенської міської ради. Загалом розглянули 17 питань порядку денного та ще одне — винесене з голосу.

Перед початком засідання родинам загиблих військовослужбовців посмертно вручили державні нагороди України — орден «За мужність» ІІІ ступеня та медаль «Захиснику Вітчизни». Також голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик вручив військовослужбовцям відзнаку обласної ради «Хрест Святого Миколая».

Реклама

На початку сесії голова облради Антон Табунщин повідомив, що фракція політичної партії «Наш Край» припинила свою діяльність. Таке рішення ухвалили 12 вересня 2025 року на зборах фракції — після відповідного рішення з’їзду партії.

Водночас дев’ять колишніх членів цієї фракції створили нову депутатську групу «Альтернатива». До неї увійшли Андрій Закусілов, Надія Іванова, Олександр Кукуруза, Юрій Мавродієв, Христина Малиш, Ольга Остапчук, Володимир Поточняк, Тахір Садрідінов і Григорій Ташлик. Керівницею групи депутати обрали Надію Іванову.

Ремонт доріг у Миколаївській області

Депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко зазначив, що в червні направив звернення щодо ремонту дороги Т-1506, яка перебуває в аварійному стані. За його словами, це питання розглядали на профільній комісії, однак жодних результатів досі немає.

— 8 червня я направив депутатське звернення до голови обласної ради щодо ремонту дороги Т-1506, яка вже тривалий час у критичному стані. Питання винесли на засідання профільної комісії, але станом на сьогодні відповіді від обласної адміністрації та Служби відновлення немає. Хочу нагадати, що депутатське звернення — це не формальність, а інструмент спілкування з виборцями. Відсутність реакції з боку органів влади порушує принципи народовладдя і підриває довіру до місцевого самоврядування, — зазначив Валентин Бойко.

Депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко. Фото: Миколаївська облрада

Під час виступу він висунув три пропозиції: не проводити наступну сесію, поки не надійде відповідь від обласної влади; з’ясувати, скільки депутатських звернень залишилися без реакції; та запросити представника ОВА зі звітом про використання коштів на ремонт доріг.

— Перша пропозиція — не проводити наступну сесію доти, поки не буде офіційної відповіді від обласної військової адміністрації та Служби відновлення і розвитку інфраструктури на рекомендації профільної комісії щодо ремонту цієї дороги. Друге — хочу, щоб ми проголосували і з’ясували, скільки таких звернень обласної ради залишились без відповіді. Я особисто перевірив — наше звернення там є, але чому немає реакції, пояснити ніхто не може. І третє — запросити зі звітом заступника начальника ОВА Валентина Гайдарджі, щоб він пояснив, куди поділилися 960 мільйонів гривень, які нібито витратили цього року на ремонт понад 800 кілометрів доріг. Бо те, що я бачу на заході Вознесенського району, — це повна розруха, а люди доведені до відчаю, — сказав Валентин Бойко.

Зокрема, депутат Валентин Бойко запропонував колегам після засдіання сессї поїзати та особисто пересвідчитись в поганому стані дороги.

— Я пропоную все ж таки, коли закінчиться сесія депутатському корпусу проїхатись трасою Р-55 до Веселинового, далі повернути наліво на трасу Р-1506 і приїхати там до Степового, подивитись на це щастя, яке довгі роки споглядають мешканці і вимушені це терпіти. Я розумію, що після цієї подорожі депутатський корпус один до одного буде звертатись як до побратима. Але це потрібно зробити, — запропонував депутат. — Дякую, Валентин. А ви їздили особисто?, — запитав голова облради Антон Табунщик. — Я їздив і мав зухвалість їхати швидкістю 25 км на годину, іноді швидкість була 30 км на годину. Але все-таки я примудрився пробити в своїй машині картер, — відповів Валентин Бойко.

Член комісії з питань промислової політики, підприємництва та транспортної інфраструктури, депутат облради Сергій Шульгач від партії «Пропозиція» пояснив, чому ремонт доріг затримується. За його словами, обласна адміністрація може лише рекомендувати, але не може безпосередньо запустити роботи, бо це справа «Укравтодору» та Агенції відновлення.

— Ми можемо рекомендувати включити траси Т-1506 і Р-55 до плану ремонту, але прямого втручання не маємо. Уже йде робота по Т-1506, але багато доріг потребують уваги. Крім того, ремонти відбуваються за листами військових частин, і наразі ми не можемо назвати їх усіх, — зазначив Сергій Шульгач.

Депутат Миколаївської облради Сергій Шульгач від партії «Пропозиція». Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик додав, що питання стану дороги Р-55 активно обговорювалося на нещодавньому Конгресі місцевих рад.

Підсумовуючи обговорення, всі пропозиції депутата Валентина Бойка щодо стану доріг не підтримали. Натомість ухвалили звернення Сергія Шульгача до Кабінету Міністрів з проханням збільшити фінансування утримання доріг обласного значення за всіма напрямками — капітального ремонту та експлуатаційного утримання — на 2026 рік. Це рішення було прийнято та включено до порядку денного наступної сесії.

Передача спеціалізованих шкільних автобусів

Також на сесії депутати розглянули питання про передачу спеціалізованих шкільних автобусів від області у власність окремих громад.

Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська повідомила, що коштом державної субвенції придбали 12 шкільних автобусів. Дев’ять з них уже передали громадам, за що голосували раніше.

— Ми виносимо на розгляд сесії передачу ще трьох автобусів, які також були закуплені за кошти субвенції на умовах співфінансування — по 50% з державного та місцевих бюджетів. Ці автобуси передбачено для Інгульської, Мигіївської та Кривоозерської громад, — пояснила Алла Веліховська.

Депутати підтримали проєкт рішення одноголосно.

Премії для керівників медичних закладів

Депутати розглянули також питання про преміювання керівників медичних закладів у громадах Миколаївської області.

Депутат Валентин Бойко висловився проти таких премій. Він зазначив, що, якщо подивитися дані у YouControl чи OpenDataBot, можна побачити, що більшість керівників комунальних медзакладів і без того мають дуже високі доходи. Водночас медсестри та молодший медперсонал отримують набагато менше, хоча працюють у складних умовах.

— Якщо подивитись декларації керівників комунальних медичних підприємств, ми бачимо «клуб мільйонерів»: мільйон триста, мільйон п’ятсот, а дехто — і понад два мільйони гривень на рік. І це лише за основним місцем роботи. А що мають люди, які реально стоять біля операційних столів? Санітарка — 8 тисяч гривень, медсестра — близько 10 тисяч гривень, лікар — 17-18 тисяч гривень на руки. Це несправедливо, — сказав він.

Засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська облрада

Після цього депутат додав, що у воєнний час керівники мають бути стриманішими у преміюванні.

— Три оклади на квартал — це близько 240 тисяч гривень, а річна премія може перевищувати мільйон. Можливо, нашим керівникам варто бути скромнішими, коли бюджети й так обмежені, — зазначив Валентин Бойко.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив, що рішення про преміювання ухвалюють, аби утримати досвідчених керівників медичних закладів у регіоні. За його словами, головні лікарі часто отримують пропозиції перейти працювати в інші області, тому область має забезпечити їм конкурентні умови оплати праці.

— Ми розробили це положення, щоб врегулювати питання матеріального забезпечення керівників медзакладів. Якщо подивитися середні показники по країні, потрібно залишатися в конкурентному середовищі. Ми не можемо допустити, щоб наші головні лікарі, світлі розуми, просто поїхали працювати в інші області. Саме тому створили оновлений формат положення, який опрацьовано на комісіях, з урахуванням усіх пропозицій і зауважень, — пояснив Антон Табунщик.

Під час обговорення між Валентином Бойком і Антоном Табунщиком виникла суперечка. Депуатат звинуватив голову облради в тому, що той нібито особисто приймає рішення без погодження з профільними комісіями. У відповідь Антон Табунщик зауважив, що депутат має дотримуватися норм етики, передбачених статтею 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», і не поширювати не перевірену інформацію.

За результатами голосування: один депутат виступив проти, двоє утрималися, ще двоє не голосували. Рішення підтримали 37 депутатів.

Придбання системи голосування «Рада Голосу»

Депутати розглянули ще одне питання — про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Миколаївської області на 2024–2027 роки. Зміни стосувалися придбання системи електронного голосування «Рада Голосу».

Голова обласної ради Антон Табунщик повідомив, що нову систему планують придбати за кошти обласного бюджету. Орієнтовна вартість обладнання становитиме близько 300 тисяч гривень.

— Залучення коштів планується за рахунок обласного бюджету. Це важливо, адже система дозволить забезпечити прозорість і зручність під час голосувань. Пропоную підтримати це рішення, — зазначив Антон Табунщик.

За результатами голосування: «за» — 42 депутати.

Внесення змін до складу постійних комісій

Депутати підтримали рішення про внесення змін до складу постійних депутатських комісій Миколаївської обласної ради VIII скликання.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та положення про постійні комісії облради, до складу комісій включено двох депутаток. Катерина Коноплянникова увійшла до комісії з питань освіти, науки та культури, а Альбіна Бондаренко — до комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Рішення підтримали 41 депутат.