Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно

Вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Про це він сказав перед початком роботи сесії, яка проходить сьогодні, 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Мер звернувся до депутатів з пропозицією виходити на офлайн-сесії тим, хто готовий і може приєднатись. Для цього міська рада підготувала необхідні безпекові умови. У разі сигналу про повітряну тривогу, депутати зможуть спускатись в укриття.

— Проводити сесії у гібридному, як це робить, наприклад, місто Дніпро, де частина людей можуть доєднатися. Або ті, хто переживають за власне життя і здоров'я і виходять онлайн зі своїх засобів комунікації, вони доєднаються до нас по зуму. Всі, хто захоче працювати тут, ми забезпечимо всі умови. У разі включення тривоги, у нас є дві можливості. Перша можливість — ми перериваємо сесію і спускаємось в укриття. За час війни ми зробили ремонт. В іншому випадку З нами присутній голова обласної військової адміністрації, він і ще й депутат міськради Віталій Олександрович Кім, він дасть нам інформацію від військових, що загроза є мінімальною для саме міста, то таким чином ми зможемо прийняти з вами рішення про продовження сесії під час повітряних тривог. Це буде голосування. Якщо воно набере більшість голосів, ми приймаємо рішення, що залишаємося, можемо працювати. Якщо буде небезпека, то ми в будь-якому разі будемо спускатися в сховище. Щоб спуститися в сховище, потрібно просто по сходах спуститися на мінус перший і мінус другий поверх. Можна спуститися ліфтом. Радий всіх вас бачити, — сказав він.

Станом на 12:02 у Миколаївській області оголошена повітряна тривога. Мер виніс на голосування питання про продовження роботи і не спускатись в укриття.

— За нашою інформацією, Миколаєву нічого не загрожує, — зауважив Олександр Сєнкевич.

Депутатський корпус підтримав продовження роботи на місці.

Однак пізніше депутатка Олена Кісельова звернулась до мера і попросила більше не ставити таке питання на голосування, бо його має приймати головуючий. Але мер не погодився з нею і звернувся до присутніх для того, аби усі, хто переймається за свою безпеку, міг безперешкодно спуститись в укриття.

Зазначимо, що перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.