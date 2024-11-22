Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика - Ігоря Щербину та Дениса Андрєєва, фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської обласної ради обрали першого заступника та заступника голови облради Антона Табунщика. Ними стали депутати Ігор Щербина від «Слуги народу» та Денис Андрєєв від «ОПЗЖ».

Таємне голосування пройшло у пʼятницю, 22 листопада, під час позачергової сесії облради, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що на початку засідання депутатка облради Світлана Федорова виступила проти призначень заступників і вимагала зняти питання з порядку денного. Зокрема її обурило, що серед них немає жодної жінки.

Депутатка Світлана Федорова, фото: «МикВісті»

— Звідки фінансування на цих заступників? Скільки програм нашої обласної ради недофінансовуємо? Ті ж дороги, житло, медики не отримують зарплату, медики не отримують оздоровчі. Скорочуємо лікарні, об'єднуємо, реорганізуємо, а тут на двох цілих залів, а далі на двох, на чотирьох.Де аналіз фінансового стану домовлених підприємств? Надайте нам зараз інформацію, скільки виплачується на рік на заробітну планню всієї обласної раді. І звідки раптом взялися гроші ще на заробітну плату двох заступників? Тепер ми тут, підвергаючись небезпеці, зібрали депутатський корпус лише з однією метою: призначити ще двух. Не багато вам помічників, заступників, радників? Це рішення пов'язане з нетерпімістю до жінок та гендерною неосвіченістю? Можливо, це пов'язане з особливою любов'ю до чоловіків? Чи це пов'язане з бажанням захистити конкретних чоловіків? — заявила Федорова.

Однак пропозицію депутатки корпус не підтримав. Пізніше, коли лічильна комісія почала роботу, Антон Табунщик відповів Світлані Федоровій на її питання. Наприклад, він зазначив, що обрання кандидатури депутатів — виключно його повноваження на підставі чинного законодавства.

При цьому кошти на заступників, за словами Табунщика, вдалось попередньо зекономити.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, фото: «МикВісті»

— За 20 місяців одноосніюо роботи була зекономлена кількість грошей, яка нам дозволила зараз обрати двох заступників і забезпечити їм належне утримання. З 1 липня 2024 року ми збільшили надходження до обласного бюджету за рахунок орендної плати. Сума збільшилась з 320 тисяч до майже 600 тисяч, – сказав Антон Табунщик.

Вже після підрахунку голова лічильної комісії Віталій Гомерський озвучив результати.

Так, за призначення Щербіни проголосували 40 депутатів, а за призначення Андрєєва — 38. Після цього депутати склали присяги і приєднались до ведення сесії разом з головою облради.

Фоторепортаж

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

22 листопада сесія Миколаївської облради обрала заступників для Антона Табунщика, фото: «МикВісті»

Фото: Олена Козубовська