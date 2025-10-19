  • неділя

У Парижі заявили про пограбування Лувру, музей закрили

Майданчик палацу Лувру з його пірамідою, фото: Benh LieuМайданчик палацу Лувру з його пірамідою, фото: Benh Lieu

У Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі.

Про це повідомила міністерка культури країни Рашида Даті у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка.

Вона прибула до Лувру, де також працює поліція, і додала, що триває розслідування.

На сайті музею сказано, що сьогодні він буде закритим «з виняткових причин». Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

За даними газети Le Parisien, грабіжники були в каптурах і проникли в будівлю з боку набережної Сени, де проводяться ремонтні роботи.

Двоє чоловіків розбили вікна і проникли всередину, а третій — залишився стояти зовні. Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи.За інформацією видання, злочинці втекли на мотоциклах.

Лувр є одним з найбільших та найвідвідуваніших музеїв світу, розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижу. Він демонструє понад 300 000 експонатів від найдавніших часів до XIX століття на виставковій площі понад 72 тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо, російські військові пограбували майно планетарію імені Гагаріна у Херсоні.

