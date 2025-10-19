У Парижі заявили про пограбування Лувру, музей закрили

Майданчик палацу Лувру з його пірамідою, фото: Benh Lieu

У Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі.

Про це повідомила міністерка культури країни Рашида Даті у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка.

Вона прибула до Лувру, де також працює поліція, і додала, що триває розслідування.

На сайті музею сказано, що сьогодні він буде закритим «з виняткових причин». Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

За даними газети Le Parisien, грабіжники були в каптурах і проникли в будівлю з боку набережної Сени, де проводяться ремонтні роботи.

Двоє чоловіків розбили вікна і проникли всередину, а третій — залишився стояти зовні. Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи.За інформацією видання, злочинці втекли на мотоциклах.

Лувр є одним з найбільших та найвідвідуваніших музеїв світу, розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижу. Він демонструє понад 300 000 експонатів від найдавніших часів до XIX століття на виставковій площі понад 72 тисячі квадратних метрів.

