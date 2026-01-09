 Чернова вдруге номінували на премію Гільдії режисерів США

    9 січня, 2026

  9 січня , 2026

«2000 метрів до Андріївки»: Чернов вдруге номінований на премію Гільдії режисерів США

Мстислав Чернова вдруге номінували на премію Гільдії режисерів США. Ілюстративне фото: Getty ImagesМстислав Чернова вдруге номінували на премію Гільдії режисерів США. Ілюстративне фото: Getty Images

Українського режисера Мстислава Чернова вдруге номінували на премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Чернов із документальною стрічкою «2000 метрів до Андріївки» претендує на нагороду за 2025 рік у категорії «За видатні досягнення в режисурі документального кіно». Разом із ним до шортлиста номінантів увійшли Джіта Гандбайр (The Perfect Neighbor), Сара Хакі та Мохаммадреза Ейні (Cutting Through Rocks), Елізабет Ло (Mistress Dispeller), а також Лора Пойтрас і Марк Обенгаус (Cover-Up).

У грудні минулого року фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив до п’ятірки найкращих документальних стрічок 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR). Церемонія вручення премії DGA Awards відбудеться 13 січня 2026 року.

Нагадаємо, 11 лютого 2024 року Мстислав Чернов уперше здобув премію Гільдії режисерів США за документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» розповідає про українських військових під час контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Над проєктом також працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, а музику до фільму написав дворазовий лауреат премії «Греммі» Сем Слейтер.

раніше повідомлялось, що фільм «20 днів у Маріуполі» здобула премію «Оскар», а також був представлений на міжнародних кінофестивалях і отримав престижні нагороди.

