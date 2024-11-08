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Фільм «20 днів у Маріуполі» відзначили двома нагородами премії Grierson Awards в Британії

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов. Фото: Getty ImagesРежисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов. Фото: Getty Images

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав дві нагороди на престижній премії Grierson Awards у Великій Британії. 

Про це повідомляється на сайті премії.

Цей захід, організований благодійною організацією The Grierson Trust, відзначає «інноваційні та захоплюючі документальні стрічки» на честь шотландського документаліста Джона Грірсона.

Фільм здобув перемогу в номінаціях «Найкращий документальний фільм про нинішні події» (Best Current Affairs Documentary) і «Найкращий кінематографічний документальний фільм» (Best Cinema Documentary).

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Нагадаємо, що документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» на премії Septimius Awards у Нідерландах.

Нагадаємо, раніше стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

З 21 квітня цього року на стримінговій платформі Netflix з'явився документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

Нагадаємо, що український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар».

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