Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін у Миколаєві розкрив секрети зйомок

На базі ЧНУ імені Петра Могили у Миколаєві відбулася зустріч з Олесем Саніним, режисером фільму «Довбуш».

Олесь Санін — український режисер, актор, сценарист і музикант, чий творчий доробок суттєво вплинув на формування сучасного українського кінематографа. За вагомий внесок у розвиток мистецтва у 2024 році його визнали Народним артистом України.

Кореспондентка видання «МикВісті» відвідала зустріч. Захід відбувся у форматі питання-відповіді. На початку зустрічі Олесь Санін показав короткий фільм.

— Це стрічка про мене, де показано моє життя з перших днів повномасштабного вторгнення. Увесь цей час зі мною працював оператор. Це не є моїм авторським проєктом. Насправді, це цикл із понад десяти фільмів про більш-менш відомих діячів культури та мистецтва — тих, хто сьогодні захищає країну в лавах ЗСУ або допомагає наближати перемогу, — сказав Олесь Санін.

Створення історичного бойовика «Довбуш» тривало з 2018 по 2021 рік. Через пандемію та певні технічні труднощі виробничий процес розтягнувся на чотири роки, а останні кадри були відзняті лише на початку літа 2021-го.

Проєкт визнаний одним із найбільш масштабних та дороговартісних у вітчизняному кінематографі, а його прем'єра на великих екранах відбулася в серпні 2023 року.

Режисер зазначив, що фільм скоротили на 40 хвилин, через те що він вийшов довгим.

— Я витратив ще чотири місяці на перемонтування стрічки. Вона змінилася навіть дещо жанрово, проте я зовсім про це не шкодую, — сказав Олесь Санін.

Реквізити фільму«Довбуш»

Також режисер розповів про зйомки фільму «Мамай», що відбулися у 2003 році. Фільм знімали для захисту диплома. Стрічка стала претендентом на «Оскар».

Олесь Санін зауважив, що він регулярно буває у бойових частинах із кінопоказами і готовий приїхати навіть тоді, коли на перегляд зберуться лише двоє військовослужбовців.

Під час заходу режисер активно взаємодіяв зі студентами, відповідаючи на запитання майбутніх медійників.

Олесь Санін поділився професійними порадами щодо того, як розпочати шлях у режисурі, та продемонстрував ексклюзивні розкадровки до «Довбуша»: графічні начерки, що візуалізують сцену перед зйомками.

Окрім цього, він детально розповів про етапи створення стрічки, розкривши внутрішній виробничий процес.

Варто зазначити, що раніше у Миколаєві, 22 липня 2024, в укритті миколаївського Дому офіцерів флоту відбувся благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш».