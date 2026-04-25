У Новому Бузі заявили, що фото загиблих воїнів на Алеї Нескорених пошкодив вітер
- Юлія Лук’яненко
14:04, 25 квітня, 2026
У Новобузькій громаді на Алеї Нескорених були пошкоджені фото загиблих воїнів. Жителі занепокоїлися, що це могли зробити вандали.
Про це повідомили у Новобузькій міській раді.
Зазначається, що правоохоронці вивчили записи камер відеоспостереження та оглянули місце події.
«Пошкодження двох банерів не є наслідком дій вандалів. Причиною став сильний поривчастий вітер, який спостерігався 23 квітня. На жаль, через значне вітрове навантаження кріплення та полотно не витримали стихії», — повідомили у міськраді.
У повідомленні додали, що встановлять нові банери і перевірять інші конструкції.
