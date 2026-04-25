 У Новому Бузі пошкоджені фото на Алеї Нескорених

У Новому Бузі заявили, що фото загиблих воїнів на Алеї Нескорених пошкодив вітер

У Новому Бузі пошкоджені фото на Алеї Нескорених. Фото: Новобузька міська рада

У Новобузькій громаді на Алеї Нескорених були пошкоджені фото загиблих воїнів. Жителі занепокоїлися, що це могли зробити вандали.

Про це повідомили у Новобузькій міській раді.

Зазначається, що правоохоронці вивчили записи камер відеоспостереження та оглянули місце події.

«Пошкодження двох банерів не є наслідком дій вандалів. Причиною став сильний поривчастий вітер, який спостерігався 23 квітня. На жаль, через значне вітрове навантаження кріплення та полотно не витримали стихії», — повідомили у міськраді.

У повідомленні додали, що встановлять нові банери і перевірять інші конструкції.

Нагадаємо, у Миколаєві завершили проєктування меморіального комплексу на честь загиблих військових у Корабельному районі та шукають фінансування для будівництва.

Останні новини про: Алея пам'яті

Миколаївська міськрада за ₴1,4 млн замовила проєктування меморіалу в пам’ять про загиблих захисників
У Первомайську облаштування Алеї Слави за ₴9,6 млн хочуть віддати компанії, що фігурує у справах про розтрату
В Снігурівці планують облаштувати Алею слави: на закупівлю пам'ятних знаків запланували ₴4,6 млн
Реклама
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
новини
Миколаїв квітневий: як місто прокидається після морозів та зустрічає весну

Даріна Мельничук
новини
«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Світлана Іванченко
новини
10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Юлія Бойченко
Останні новини про: Алея пам'яті

В Снігурівці планують облаштувати Алею слави: на закупівлю пам'ятних знаків запланували ₴4,6 млн
У Первомайську облаштування Алеї Слави за ₴9,6 млн хочуть віддати компанії, що фігурує у справах про розтрату
Миколаївська міськрада за ₴1,4 млн замовила проєктування меморіалу в пам’ять про загиблих захисників

У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Кім заявив, що Миколаївщина «годує» електрикою кілька регіонів

5 годин тому

150 шкіл Миколаївщини приєдналися до освітнього застосунку «Мрія»

Головне сьогодні