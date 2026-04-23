В управлінні капбудівництва заявили, що шукають фінансування для меморіалу загиблим військовим у Корабельному районі

Проєкт одного з меморіалів на честь загиблих військових у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершили проєктування меморіального комплексу на честь загиблих військових у Корабельному районі та шукають фінансування для будівництва.

Про це сказав під час прямого ефіру 22 квітня начальник управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олексій Савчук, пишуть «МикВісті».

Начальник управління капбудівництва повідомив, що мова йде про два проєкти. Один вже пройшов експертизу.

— За результатами архітектурного конкурсу, який був проведений департаментом архітектури, ми реалізуємо меморіальні комплекси в Інгульському та Корабельному районах. Це пам'ять про наших захисників. У Корабельному районі це проєктування вже завершено. Зараз шукаємо фінансування під його реалізацію. В Інгуському районі проєкт проходить експертизу, після чого має бути затверджений, — сказав Олексій Савчук.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва становить 47 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

У 2024 році департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових.

У січні 2025 року стало відомо, що управління капітального будівництва без аукціону уклало угоду на 1,4 мільйони гривень на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе.