«Парки» відзвітували, що оновили напис на пам’ятнику Ольшанців у Миколаєві: на це пішло пів року

У Миколаєві на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців замінили напис із російської на українську мову.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки».

Слід зазначити, що роботи з оновлення тривали близько пів року. Раніше, у травні, демонтовану радянську зірку передали до музею. Тендер на проведення робіт був оголошений ще у вересні минулого року, а потім проводили його повторно.

Комунальники зазначили, що провели демонтаж старих літер, встановили новий напис українською мовою, а також очистили та оновили постамент.

У Миколаєві оновили напис на пам’ятнику Ольшанців українською мовою. Фото: КП «Миколаївські парки» У Миколаєві оновили напис на пам’ятнику Ольшанців українською мовою. Фото: КП «Миколаївські парки» У Миколаєві оновили напис на пам’ятнику Ольшанців українською мовою. Фото: КП «Миколаївські парки»

«Цей пам’ятник є символом мужності, самопожертви та пам’яті про тих, хто віддав своє життя за мир і свободу. Саме тому збереження його у належному стані — це не лише технічна робота, а й вияв глибокої поваги до героїв минулого», — йдеться у повідомленні.

