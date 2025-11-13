«Парки» відзвітували, що оновили напис на пам’ятнику Ольшанців у Миколаєві: на це пішло пів року
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:17, 13 листопада, 2025
-
У Миколаєві на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців замінили напис із російської на українську мову.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки».
Слід зазначити, що роботи з оновлення тривали близько пів року. Раніше, у травні, демонтовану радянську зірку передали до музею. Тендер на проведення робіт був оголошений ще у вересні минулого року, а потім проводили його повторно.
Комунальники зазначили, що провели демонтаж старих літер, встановили новий напис українською мовою, а також очистили та оновили постамент.
«Цей пам’ятник є символом мужності, самопожертви та пам’яті про тих, хто віддав своє життя за мир і свободу. Саме тому збереження його у належному стані — це не лише технічна робота, а й вияв глибокої поваги до героїв минулого», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війни.
Останні новини про: КП «Миколаївські парки»
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.