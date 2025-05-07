Демонтовану зірку з меморіалу ольшанців у Миколаєві передали до музею

Демонтовані елетенти меморіалу. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею демонтовані елементи меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. До музейної експозиції увійшли літери з напису «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірка героя.

Про це повідомили у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

Нагадаємо, що у Миколаєві розпочалася реконструкція меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанцівю. Там намінять російські літери на українські. Ці роботи коштують 618 тисяч гривень.

У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті» У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»

Зазначається, що після завершення оновлений меморіал матиме напис «Вічна слава героям, полеглим за Батьківщину», а зірку замінять декоративним вінком із колосом та роками Другої світової війни — 1939–1945.

Довідка: меморіал був відкритий 27 травня 1974 року. Його авторами стали архітектори Вадим і Ольга Попови. Комплекс складається з бронзового пам’ятника 68 десантникам і місця їхнього поховання, до якого ведуть гранітні сходи. Імена загиблих викарбувані на надгробних плитах із чорного граніту.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.