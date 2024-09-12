КП «Миколаївські парки» замовило за ₴337 тисяч меморіал пам'яті полеглих у повномасштабній війні

Проєкт меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві, фото: мер Олександр Сєнкевич

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війни.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Місцем поставки меморіалу комунальне підприємство вказало власну адресу — вулиця Біла, 2, у Заводському районі Миколаєва. Підрядник має доставити меморіал до 15 вересня 2024 року.

Підрядником стала компанія «Єврометал», з якою комунальне підприємство «Миколаївські парки» уклало договір 6 вересня 2024 року. Ця компанія працює з 2018 року і зареєстрована у Львові, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Директор ТОВ «Єврометал» — Віталій Притула. Основний вид діяльності компанії — оптова торгівля металами та металевими рудами. У 2024 році ТОВ «Єврометал» перемогло у тендерах на загальну суму 8,4 мільйона гривень.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.