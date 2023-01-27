Городской совет разрабатывает план создания мемориального сектора для николаевцев, погибших в результате полномасштабной войны. Одним из рассматриваемых вариантов — обустройство колумбария.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы «НИС ТВ».

Мэр заявил, что за прошлый год в горсовет обратилось более 200 человек с просьбой обустроить места на кладбище для хранения урн с прахом умерших.

— Первая задача – создание колумбария, только за прошлый год более 240 человек обратилось с вопросом о том, чтобы где-то хранить урну с прахом кремированных людей. В последнее время кремация стала очень популярной. Лично я за кремацию. Даже когда начались активные боевые действия, попросил своих близких, чтобы меня кремировали. Планируем создать два места колумбария на Мишково-Погореловском кладбище и также на Жуковском в Корабельном Районе, - отметил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич рассказал также, что зоны кладбищ, где будут похоронены герои, отдавшие жизнь, защищая родные земли, будут проработаны вместе с архитекторами и дизайнерами. Презентация проекта будет представлена николаевцам.

— Во-вторых, в ближайшее время мы выйдем с программой по погибшим бойцам. У нас есть на Матвеевском кладбище сектора, мы хотим творить их, чтобы они были в одном стиле. Чтобы это были не какие-нибудь оградки со скамейкой, так как это делается на Западной Украине. Также планируем сделать на старорусском кладбище, будем, пожалуй, работать с дизайнерами и архитекторами, чтобы в одном из мест сделать одну зону, где мы сможем хоронить героев. Туда не нужно будет ехать 8 часов, она будет в месте, где можно будет легко туда зайти и помянуть тех, кто отдал самое ценное, что у них было – свою жизнь, чтобы мы жили в городе Николаеве. Эта работа идет, в ближайшее время думаю, будет презентация с тем, что мы планируем сделать. Хотелось, чтобы все вопросы, касающиеся смерти или похорон, они всех пугают, и напуганные люди начинают нести разную ахинею в комментариях, «не нужно/не надо». Мы пообщаемся со всеми специалистами, которые знают и законодательную базу, и как это должно выглядеть, и сделаем презентацию николаевцам, – резюмировал он.

Напомним, что в Киеве создадут военное кладбище и места почетных захоронений защитников Украины.