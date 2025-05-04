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У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців за ₴618 тис.

У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» замінить на Меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців російські літери на українські.

Відповідний тендер розміщено на платформі ProZorro, пишуть «МикВісті».

У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»
У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»
У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»У Миколаєві напередодні Дня перемоги українізовують стелу меморіалу ольшанців, 4 травня 2025 рік, фото «МикВісті»

Ці роботи коштують 618 тисяч гривень. Підрядник, згідно тендерної документації, має до 31 травня 2025 року замінити напис Меморіального комплексу — загалом це 49 бронзових елементів, зокрема:

  • 37 літер;
  • 8 цифр;
  • 1 кому;
  • 1 тире;
  • 2 декоративні елементи у вигляді колоса.
Ескіз оновленого напису на меморіалі 68 десантникам-ольшанцям. Скриншот з тендерної документаціїЕскіз оновленого напису на меморіалі 68 десантникам-ольшанцям. Скриншот з тендерної документації

Підрядник повинен замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

Заступник директора КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий раніе в коментарі «МикВісті» зазначив, що демонтовані літери передадуть до музею.

— Після демонтажу букви, які зараз знаходяться на меморіальному комплексі, будуть передані до музею, — повідомив він.

Зазначимо, що меморіал увічнює подвиг загону десантників під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, які героїчно загинули під час Другої світової війни, визволяючи Миколаїв.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.

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