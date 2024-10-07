Влада Миколаєва знов оголосила пошук підрядника, який «українізує» памʼятник ольшанців за ₴672 тис.

Як наразі виглядає меморіал на честь десантників-ольшанців у центрі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

В Миколаєві повторного шукають фірму, який за 672 тисячі прибере «радянську» зірку та перепишуть надпис українською на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців.

Відповідний тендер розміщений на сайті системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» 11 вересня оголосило тендер на оновлення меморіалу. Переможець тендеру мав замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

Аукціон мали провести 20 вересня, однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.

У четвер, 3 жовтня, на КП «Миколаївські парки» повторно оголосили тендер на пошук підрядника. Пропозиції приймаються до 11 жовтня, аукціон відбудеться 12 жовтня.