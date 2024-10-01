Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Як наразі виглядає меморіал на честь десантників-ольшанців у центрі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві не змогли знайти підрядника, який за 672 тисячі мав оновити меморіальний комплекс на честь 68-ми десантників-ольшанців.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» 11 вересня оголосило тендер на оновлення меморіалу. Переможець тендеру мав замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та радянську зірку на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину» та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

Ескіз оновленого напису на меморіалі 68 десантникам-ольшанцям. Скриншот з тендерної документації

Аукціон мали провести 20 вересня, однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.

Скриншот з ProZorro

Зазначимо, що меморіал увічнює подвиг загону десантників під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, які героїчно загинули під час Другої світової війни, визволяючи Миколаїв.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Також, 1 жовтня, до дня захисників та захисниць України рідні загиблих військових відкрили Алею Слави навпроти зруйнованої Миколаївської ОВА.