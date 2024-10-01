Родини загиблих військових відкрили Алею Слави біля зруйнованої Миколаївської ОВА
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- Олена Козубовська
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12:10, 01 жовтня, 2024
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1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Алею Слави власними силами створили рідні загиблих військових. Організатори розповіли, що її поступово доповнюватимуть новими банерами.
— Це все за ініціативою родин загиблих. Банери нам зробили у друкарні «Літопис» безкоштовно. За металеві конструкції з нас взяли 50%. Вази нам привезли волонтери. Нехай родини не засмучуються, хто не знайшов своїх рідних, нехай підходять, надають нам інформацію, і ми будемо робити банери, — сказала мати загиблого військового Вікторія Матієнко.
На урочистому відкритті Алеї Слави був присутній голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Він подякував родинам загиблих військових. Після чого памʼять про Героїв вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.
— Велика шана батькам героїв, поземний уклін за вашу силу і міць, за вашу стійкість. Попереду неодмінно буде перемога, і ми будемо дивитися у світле майбутнє, а наразі ще раз згадаємо тих, кого сьогодні з нами нема, — сказав Антон Табунщик.
Вшанування загиблих військових на Миколаївщині
У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.
Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.
Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:
- кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;
- кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;
- Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.
Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.
А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.
Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.
Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктуваннямеморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.
Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.
Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.
Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.