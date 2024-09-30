Жителі села на Миколаївщині власноруч створили меморіал на честь загиблих захисників

Жителі Новогригорівки на Миколаївщині власноруч створили Алею Слави на честь загиблих військових. Фото: Катерина Мельниченко

Жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Про це журналісту «МикВісті» розповіла місцева жителька Новогригорівки Катерина Мельниченко.

За її словами, парк «Перемоги» на честь загиблих військових жителі села започаткували ще в минулому 2023 році, цьогоріч мешканці зібрали трохи більше 14 тисяч гривень для створення Алеї Слави.

— В минулому році ми започаткували парк, а в цьому році жителі села збирали кошти для Алеї Слави, для тих, хто залишився навіки в обороні села Новогригорівка. Також у нас є загиблий воїн — наш односелець. В минулому році зібрали 6,5 тисяч гривень, цього року 14 300 гривень, — розповіла Катерина Мельниченко.

Створення Алеї Слави у Новогригорівці. Фото: Катерина Мельниченко Загиблий житель Новогригорівки Ігор Петришин. Фото: Катерина Мельниченко

Тогоріч мешканці Новогригорівки на зібрані кошти придбали прапор, флагшток, два банери та висадили алеї з квітів. Цьогоріч новогригорівці доповнили меморіал 9 плакатами з фотографіями загиблих військових.

— Будматеріали, пісок, щебінь та цемент люди зносили з дому, — розповіла Катерина Мельниченко.

Офіційне відкриття Алеї Слави відбулося у неділю, 29 вересня. Мешканці села поклали до меморіалу квіти та встановили прапорці з іменами загиблих. Відкриття меморіалу новогригорівці приурочили до майбутнього Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня.

Урочисте відкриття меморіалу у Новогригорівці 29 вересня. Скриншоти з відео Катерини Мельниченко Урочисте відкриття меморіалу у Новогригорівці 29 вересня. Скриншоти з відео Катерини Мельниченко Урочисте відкриття меморіалу у Новогригорівці 29 вересня. Скриншоти з відео Катерини Мельниченко

Нагадаємо, у травні 2024 року «МикВісті» навідалися до Новогригорівки. Тоді у селі жило близько 150 місцевих мешканців. Дивіться репортаж з Новогригорівки «Онук мив руки водою, що текла зі стелі».

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.