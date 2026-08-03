У Березнегуватській громаді демонтують імперські написи та елементи на 23 пам’ятниках

Демонтовані елетенти меморіалу. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

У Березнегуватській громаді на Миколаївщині планують демонтувати окремі елементи пам’ятників і пам’ятних знаків, а також замінити написи, які містять символіку російської імперської політики.

Відповідне рішення депутати Березнегуватської селищної ради підтримали під час сесії 29 липня. За проєкт проголосував 21 депутат, пишуть «МикВісті».

Рішення ухвалили на виконання законів України про декомунізацію, заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії.

Згідно з додатком до рішення, зміни торкнуться 23 пам’ятників і пам’ятних знаків у населених пунктах громади. Зокрема, планують:

замінити російськомовні написи на українськомовні;

змінити згадки про «Велику Вітчизняну війну» на «Другу світову війну»;

замінити роки «1941–1945» на історично коректні «1939–1945»;

демонтувати зображення ордена Вітчизняної війни, п'ятикутних зірок, георгіївських стрічок та інших радянських символів;

українізувати прізвища загиблих воїнів, викарбувані на пам’ятниках.

Найбільше змін стосуватиметься братських могил радянських воїнів, пам’ятників воїнам-односельчанам та меморіалів жертвам нацистських злочинів. На більшості з них замінять радянські формулювання та російськомовні тексти, а також приберуть символіку, яка підпадає під дію законодавства про декомунізацію та деколонізацію. Наприклад, у Березнегуватому планують змінити напис на братській могилі дев’яти радянських воїнів, вилучити зображення ордена Вітчизняної війни та змінити дати «1941–1945» на «1939–1945». Аналогічні зміни передбачені ще на десятках меморіальних об’єктів у селах Біла Криниця, Висунськ, Калуга, Лепетиха, Любомирівка, Новосергіївка, Озерівка, Сергіївка та інших населених пунктах громади.

Після завершення робіт відділ освіти має забезпечити внесення змін до відомостей про пам’ятники, з яких вилучать символіку російської імперської політики.

Нагадаємо, що біля шахового клубу у Миколаєві демонтували памʼятного знаку на честь заснування міста Миколаєва, який розташований на Флотському бульварі. Це відбулось на підставі звернення на урядову гарячу лінію.

Ще раніше, у червні 2025 року, Миколаївська міська рада планувала передати на баланс області демонтовані елементи пам'ятників та стел, щоб згодом віддати їх до того ж краєзнавчого музею. Зокрема, комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею демонтовані елементи меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. До музейної експозиції увійшли літери з напису «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірка героя.

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