 Швидші та безпечніші операції: у міськлікарні №1 Миколаєва запрацювало нове гінекологічне обладнання

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Головна Новини Самоврядування 17:43, 03 серпня, 2026

Швидші та безпечніші операції: у міськлікарні №1 Миколаєва запрацювало нове гінекологічне обладнання

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСУ міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

У новому гінекологічному відділенні Миколаївської міської лікарні №1, яке відкрили у січні, запрацювала сучасна лапароскопічна стійка. За її допомогою зможуть виконувати операції швидше, точніше та безпечніше, а відновлення буде проходити легше.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Медичне обладнання закупило та доставило ЮНОПС за фінансування фармацевтичної компанії «Ново Нордіск». Лікарі вже проводять за його допомогою операції.

Як повідомили медики, нова система оснащена 4K-камерою, гістероскопічним обладнанням та сучасною системою LigaSure. Вона допомагає проводити операції, зокрема на яєчниках і маткових трубах, видаляти кісти, поліпи, міоми та виконувати лапароскопічне видалення матки, швидше, точніше та безпечніше.

«Завдяки новітній системі LigaSure ми можемо одночасно коагулювати й розсікати тканини, що дозволяє в рази скоротити тривалість операції», — зазначив завідувач гінекологічного відділення Вадим Бебло.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСУ міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

Також медики зазначили, що малоінвазивні технології допомагають швидше відновлюватися після операцій. Їх надаватимуть не тільки для жительок Миколаєва, а з області та сусідніх регіонів.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСУ міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

Нагадаємо, у січні 2026 року у міській лікарні №1 Миколаєва запрацювало оновлене гінекологічне відділення. Загальна вартість проєкту реновації становила майже 12 мільйонів гривень.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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