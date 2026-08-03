Швидші та безпечніші операції: у міськлікарні №1 Миколаєва запрацювало нове гінекологічне обладнання

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

У новому гінекологічному відділенні Миколаївської міської лікарні №1, яке відкрили у січні, запрацювала сучасна лапароскопічна стійка. За її допомогою зможуть виконувати операції швидше, точніше та безпечніше, а відновлення буде проходити легше.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Медичне обладнання закупило та доставило ЮНОПС за фінансування фармацевтичної компанії «Ново Нордіск». Лікарі вже проводять за його допомогою операції.

Як повідомили медики, нова система оснащена 4K-камерою, гістероскопічним обладнанням та сучасною системою LigaSure. Вона допомагає проводити операції, зокрема на яєчниках і маткових трубах, видаляти кісти, поліпи, міоми та виконувати лапароскопічне видалення матки, швидше, точніше та безпечніше.

«Завдяки новітній системі LigaSure ми можемо одночасно коагулювати й розсікати тканини, що дозволяє в рази скоротити тривалість операції», — зазначив завідувач гінекологічного відділення Вадим Бебло.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

Також медики зазначили, що малоінвазивні технології допомагають швидше відновлюватися після операцій. Їх надаватимуть не тільки для жительок Миколаєва, а з області та сусідніх регіонів.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПС

Нагадаємо, у січні 2026 року у міській лікарні №1 Миколаєва запрацювало оновлене гінекологічне відділення. Загальна вартість проєкту реновації становила майже 12 мільйонів гривень.