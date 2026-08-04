«Люди вішають замки», — Сєнкевич доручив перевірити доступ до укриттів після скарг містян

Мер Миколаэва Олександр Сєнкевич доручив перевірити доступність до укриттів після скарг містян. Ілюстраційне фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив перевірити безперешкодний доступ до споруд цивільного захисту після того, як містяни поскаржилися на зачинені укриття під час повітряних тривог.

Про це він повідомив під час апаратної наради 4 серпня, пишуть «МикВісті».

— У нас постійно таке відбувається: люди заспокоюються, а потім вішають замки, підпирають двері цеглою чи зсередини закривають палицями. Такі приклади в нас є. Тому прошу організувати та провести перевірку забезпечення безперешкодного доступу до споруд цивільного захисту. Прошу особливу увагу звернути на цілодобовий режим роботи укриттів, безперешкодний доступ, а також справність систем відкриття та закриття входів, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він також наголосив, що відповідальні за утримання укриттів мають оперативно реагувати на повідомлення про зачинені сховища під час повітряних тривог.

— Якщо люди прийшли до укриття, то відповідальні особи, зокрема в будинках та ОСББ, мають оперативно його відкрити. Тому надаю протокольне доручення першому заступнику міського голови та управлінню з питань надзвичайних ситуацій. За результатами перевірки прошу надати мені інформацію. Буквально вчора мені повідомили, що в одній зі шкіл увечері укриття було зачинене, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Апаратна нарада Миколаївської міської ради 4 серпня. Фото: МикВісті

Жителі міста неодноразово скаржилися на зачинені сховища під час повітряних тривог або на їхній незадовільний стан, зокрема нещодавно мешканці поскаржилися на незадовільний стан укриття на проспекті Центральному, 69 у центрі Миколаєва. За їхніми словами, у сховищі немає освітлення та місць для сидіння, а вказаний на інформаційному стенді контактний номер не працює.

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Що з укриттями у Миколаєві?

У Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.Водночас Миколаїв розраховує на державну підтримку у розвитку мережі укриттів.

Під час обстрілів миколаївці не можуть потрапити у відомчі укриття в неробочий час. До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральному, 173. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. В мерії Миколаєва обіцяли винести на обговорення питання доступності укриттів на засідання виконкому.

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

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Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.