 У міському колцентрі заявили, що не встигають закривати всі звернення миколаївців

  • пʼятниця

    7 серпня, 2026

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 20:17, 07 серпня, 2026

У міському колцентрі заявили, що не встигають закривати всі звернення миколаївців

До «Колцентру 1588» надходить на 15–20% більше звернень, ніж встигають закривати. Фото: архів МикВістіДо «Колцентру 1588» надходить на 15–20% більше звернень, ніж встигають закривати. Фото: архів МикВісті

Кількість звернень, які надходять до міського «Колцентру 1588», перевищує кількість опрацьованих приблизно на 15–20%. Найбільше заявок стосується аварійних дерев, благоустрою та сміття.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Головний спеціаліст відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Дмитро Григор'єв повідомив, що від початку року служба отримала 3931 звернення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За його словами, найбільш актуальними протягом липня були звернення щодо аварійних дерев, які становили близько 30% від загальної кількості. Ще 14% заявок стосувалися благоустрою, 13,1% — сміття. Також містяни часто зверталися з питань водопостачання, каналізації та експлуатації житлового фонду.

Доповідаючи про роботу колцентру, Дмитро Григор'єв зазначив, що кількість нових звернень перевищує кількість тих, які вдається закрити.

— Надходження звернень перевищує їх закриття, — сказав він.

— Тобто постійно кількість звернень перевищує кількість відпрацьованих? — запитав перший заступник міського голови Віталій Луков.

— Десь приблизно відсотків 15–20, — відповів Дмитро Григор'єв.

За словами Дмитра Григор'єва, протягом липня до «Колцентру 1588» надійшло 785 звернень. Із них 376 уже виконали або надали заявникам роз'яснення, ще 406 перебувають у роботі. Водночас за цей період комунальні служби також закрили 555 звернень, які надійшли раніше.

Окремо Віталій Луков звернув увагу на необхідність удосконалити механізм закриття звернень. За його словами, інколи проблема вже фактично вирішена, однак заявка продовжує залишатися відкритою.

— Можливо, потрібно цим зайнятися. Може бути так, що було звернення щодо окремого дерева, а потім на ділянці знесли всі дерева, у тому числі й те, щодо якого надходила скарга. Але звернення залишається відкритим. Треба разом із департаментом житлово-комунального господарства відпрацювати процедуру закриття таких звернень, — зазначив він.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував роботу міського контакт-центру через велику кількість звернень мешканців, які залишаються без відповіді або не вирішуються роками.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у 2025 році мешканці Миколаєва подали 7591 звернення до міського «Колцентру 1588». Найчастіше містяни зверталися з питань, пов’язаних із зеленими насадженнями — таких звернень було 1756, що становить 23,1% від загальної кількості. Зокрема, 648 звернень стосувалися видалення дерев, 608 — обрізки або спилювання гілок, ще 374 — прибирання повалених дерев.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: Місцева політика

«Відтягуємо на кінець року», — Сєнкевич пояснив низькі показники виконання бюджету Управлінням капбудівництва
Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища
Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві ДЖКГ планує з наступного тижня почати асфальтування 6-ї Слобідської

Аліса Мелікадамян
новини
Капремонт укриття у лікарні №1 у Миколаєві: загальна вартість перевищила ₴22 млн

Юлія Лук’яненко
новини
Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила

Катерина Середа
новини
Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища

Аліна Квітко
новини
На дитячому майданчику на Флотському бульварі у Миколаєві пошкодилося гумове покриття

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила
Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища
«Відтягуємо на кінець року», — Сєнкевич пояснив низькі показники виконання бюджету Управлінням капбудівництва

Спека до +37° і можливі грози: якою буде погода на вихідних на Миколаївщині

Данська компанія розробляє систему, яка перехоплюватиме «Шахеди» ще на підльоті до Одеси

5 годин тому

У центрі Одеси через російську атаку пошкоджено стадіон «Чорноморець»

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні