У міському колцентрі заявили, що не встигають закривати всі звернення миколаївців

До «Колцентру 1588» надходить на 15–20% більше звернень, ніж встигають закривати. Фото: архів МикВісті

Кількість звернень, які надходять до міського «Колцентру 1588», перевищує кількість опрацьованих приблизно на 15–20%. Найбільше заявок стосується аварійних дерев, благоустрою та сміття.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Головний спеціаліст відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Дмитро Григор'єв повідомив, що від початку року служба отримала 3931 звернення.

За його словами, найбільш актуальними протягом липня були звернення щодо аварійних дерев, які становили близько 30% від загальної кількості. Ще 14% заявок стосувалися благоустрою, 13,1% — сміття. Також містяни часто зверталися з питань водопостачання, каналізації та експлуатації житлового фонду.

Доповідаючи про роботу колцентру, Дмитро Григор'єв зазначив, що кількість нових звернень перевищує кількість тих, які вдається закрити.

— Надходження звернень перевищує їх закриття, — сказав він. — Тобто постійно кількість звернень перевищує кількість відпрацьованих? — запитав перший заступник міського голови Віталій Луков. — Десь приблизно відсотків 15–20, — відповів Дмитро Григор'єв.

За словами Дмитра Григор'єва, протягом липня до «Колцентру 1588» надійшло 785 звернень. Із них 376 уже виконали або надали заявникам роз'яснення, ще 406 перебувають у роботі. Водночас за цей період комунальні служби також закрили 555 звернень, які надійшли раніше.

Окремо Віталій Луков звернув увагу на необхідність удосконалити механізм закриття звернень. За його словами, інколи проблема вже фактично вирішена, однак заявка продовжує залишатися відкритою.

— Можливо, потрібно цим зайнятися. Може бути так, що було звернення щодо окремого дерева, а потім на ділянці знесли всі дерева, у тому числі й те, щодо якого надходила скарга. Але звернення залишається відкритим. Треба разом із департаментом житлово-комунального господарства відпрацювати процедуру закриття таких звернень, — зазначив він.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував роботу міського контакт-центру через велику кількість звернень мешканців, які залишаються без відповіді або не вирішуються роками.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у 2025 році мешканці Миколаєва подали 7591 звернення до міського «Колцентру 1588». Найчастіше містяни зверталися з питань, пов’язаних із зеленими насадженнями — таких звернень було 1756, що становить 23,1% від загальної кількості. Зокрема, 648 звернень стосувалися видалення дерев, 608 — обрізки або спилювання гілок, ще 374 — прибирання повалених дерев.