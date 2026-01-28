Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

На що миколаївці найчастіше скаржилися у 2025 році. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

У 2025 році миколаївці понад 7,5 тисячі разів зверталися до міського «Колцентру 1588».

Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Отже, найбільше звернень надійшло за наступними напрямами:

Зелені насадження — 1 тисяча 756 звернень (23,1%), з яких ліквідація дерев — 648 (8,5%), обрізка та спилювання гілок — 608 (8%), а також прибирання впалих дерев — 374 (4,9%);

Водопостачання та каналізація — 1 тисяча 446 (19%);

Витоки води — 587 (7,7%);

Благоустрій — 1 тисяча 123 (14,8%);

Сміття — 657 (8,7%).

Скриншот з документа Скриншот з документа

«Відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588» у 2025 році зареєстрував 7591 звернення, з яких 569 звернень надійшло через Facebook спільноту Contact Center при Миколаївській міській раді», — йдеться в інформаційному запиті.

Крім того, мешканці зверталися з питань опалення — 521 (з яких 371 стосувалося відсутності тепла, 4,9%), експлуатації житлового фонду — 494 (зокрема ремонт ліфтів — 182, 2,4%), стану доріг та проїздів — 449 (5,9%), колодязів і підземних комунікацій — 320 (4,2%), транспорту — 263 (3,5%), інших питань — 214 (2,8%), електропостачання — 138 (1,8%), екології, санітарних норм та надзвичайних ситуацій — 90 (1,2%), інших питань ЖКГ — 24 (0,3%), соціального захисту — 24 (0,3%), адміністративних послуг — 19 (0,3%), охорони здоров’я — 15 (0,2%), Сєнкевич Онлайн — 14 (0,2%), доступності — 11 (0,1%), освіти — 7 (0,1%) та газопостачання — 6 (0,1%).

Сміття в Центральному районі Миколаєва. Архівне фото: Ольга Рогожина Сміття в Центральному районі Миколаєва. Архівне фото: Ольга Рогожина

За минулий рік до колцентру надійшло 19 тисяч 782 телефонні дзвінки. Із них 7 тисяч 591 звернення зареєстрували, а у 12 тисяч 191 випадку оператори надавали консультації.

Загалом, за 2025 рік «Колцентр 1588» виконав 6 тисяч 540 звернень.

Нагадаємо, адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території району. Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, очікувана вартість робіт складає до 3 мільйони 10 тисяч 982 гривні.

Згідно з технічною документацією, підрядник має займатися ліквідацією несанкціонованих звалищ у Заводському районі Миколаєва до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг робіт — понад 22 тисячі кубічних метрів сміття.