 На що миколаївці найчастіше скаржилися у 2025 році

  • середа

    28 січня, 2026

  • 0.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 0.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Ілюстративне фото: Світлана КовальНа що миколаївці найчастіше скаржилися у 2025 році. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

У 2025 році миколаївці понад 7,5 тисячі разів зверталися до міського «Колцентру 1588».

Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Отже, найбільше звернень надійшло за наступними напрямами:

  • Зелені насадження — 1 тисяча 756 звернень (23,1%), з яких ліквідація дерев — 648 (8,5%), обрізка та спилювання гілок — 608 (8%), а також прибирання впалих дерев — 374 (4,9%);
  • Водопостачання та каналізація — 1 тисяча 446 (19%);
  • Витоки води — 587 (7,7%);
  • Благоустрій — 1 тисяча 123 (14,8%);
  • Сміття — 657 (8,7%).
Скриншот з документаСкриншот з документа
Скриншот з документаСкриншот з документа

«Відділ обробки звернень громадян «Колцентр 1588» у 2025 році зареєстрував 7591 звернення, з яких 569 звернень надійшло через Facebook спільноту Contact Center при Миколаївській міській раді», — йдеться в інформаційному запиті.

Крім того, мешканці зверталися з питань опалення — 521 (з яких 371 стосувалося відсутності тепла, 4,9%), експлуатації житлового фонду — 494 (зокрема ремонт ліфтів — 182, 2,4%), стану доріг та проїздів — 449 (5,9%), колодязів і підземних комунікацій — 320 (4,2%), транспорту — 263 (3,5%), інших питань — 214 (2,8%), електропостачання — 138 (1,8%), екології, санітарних норм та надзвичайних ситуацій — 90 (1,2%), інших питань ЖКГ — 24 (0,3%), соціального захисту — 24 (0,3%), адміністративних послуг — 19 (0,3%), охорони здоров’я — 15 (0,2%), Сєнкевич Онлайн — 14 (0,2%), доступності — 11 (0,1%), освіти — 7 (0,1%) та газопостачання — 6 (0,1%).

Сміття в Центральному районі Миколаєва. Фото: мешканка МиколаєваСміття в Центральному районі Миколаєва. Архівне фото: Ольга Рогожина
Сміття в Центральному районі Миколаєва. Фото: мешканка МиколаєваСміття в Центральному районі Миколаєва. Архівне фото: Ольга Рогожина

За минулий рік до колцентру надійшло 19 тисяч 782 телефонні дзвінки. Із них 7 тисяч 591 звернення зареєстрували, а у 12 тисяч 191 випадку оператори надавали консультації.

Загалом, за 2025 рік «Колцентр 1588» виконав 6 тисяч 540 звернень.

Нагадаємо, адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території району. Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, очікувана вартість робіт складає до 3 мільйони 10 тисяч 982 гривні.

Згідно з технічною документацією, підрядник має займатися ліквідацією несанкціонованих звалищ у Заводському районі Миколаєва до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг робіт — понад 22 тисячі кубічних метрів сміття.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Набатов: воєнний час додав навантаження посадовцям ДЖКГ Миколаєва та УКБ
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави
Реклама
Читайте також:
новини
Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Юлія Бойченко
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Департамент ЖКГ

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим
Набатов: воєнний час додав навантаження посадовцям ДЖКГ Миколаєва та УКБ

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

22 хвилини тому

Очаківську громаду Миколаївщини за добу шість разів атакували дронами

Головне сьогодні