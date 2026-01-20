У Заводському районі Миколаєва планують витратити ₴3 млн на прибирання стихійних звалищ. Архівне фото МикВісті

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість робіт складає до 3 мільйони 10 тисяч 982 гривні. Згідно з технічною документацією, підрядник має займатися ліквідацією несанкціонованих звалищ у Заводському районі Миколаєва до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг робіт — понад 22 тисячі кубічних метрів сміття.

Йдеться не лише про побутові відходи, а й про опале листя, гілки дерев, скошену траву, автомобільні шини, а також будівельні залишки — бетон, каміння та інші матеріали, які знаходяться у зелених зонах, на тротуарах або у дворах. Також до звалищ відносять сміття, яке залишили поза контейнерними майданчиками.

Підрядник повинен самостійно навантажувати сміття — як технікою, так і вручну — та вивозити його на міський полігон.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

Однак за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прибиранням вулиці Соборної займатиметься комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.