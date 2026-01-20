У Заводському районі Миколаєва планують витратити ₴3 млн на прибирання стихійних звалищ
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:12, 20 січня, 2026
-
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території району.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Очікувана вартість робіт складає до 3 мільйони 10 тисяч 982 гривні. Згідно з технічною документацією, підрядник має займатися ліквідацією несанкціонованих звалищ у Заводському районі Миколаєва до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг робіт — понад 22 тисячі кубічних метрів сміття.
Йдеться не лише про побутові відходи, а й про опале листя, гілки дерев, скошену траву, автомобільні шини, а також будівельні залишки — бетон, каміння та інші матеріали, які знаходяться у зелених зонах, на тротуарах або у дворах. Також до звалищ відносять сміття, яке залишили поза контейнерними майданчиками.
Підрядник повинен самостійно навантажувати сміття — як технікою, так і вручну — та вивозити його на міський полігон.
Нагадаємо, що у Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.
Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.
Однак за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прибиранням вулиці Соборної займатиметься комунальне підприємство «Миколаївські парки».
Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.
Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
Останні новини про: Тендери та закупівлі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.