 Ліквідація стихійних звалищ у Заводському районі Миколаєва

У Заводському районі Миколаєва планують витратити ₴3 млн на прибирання стихійних звалищ

У Заводському районі Миколаєва планують витратити ₴3 млн на прибирання стихійних звалищ. Архівне фото МикВістіУ Заводському районі Миколаєва планують витратити ₴3 млн на прибирання стихійних звалищ. Архівне фото МикВісті

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість робіт складає до 3 мільйони 10 тисяч 982 гривні. Згідно з технічною документацією, підрядник має займатися ліквідацією несанкціонованих звалищ у Заводському районі Миколаєва до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг робіт — понад 22 тисячі кубічних метрів сміття.

Йдеться не лише про побутові відходи, а й про опале листя, гілки дерев, скошену траву, автомобільні шини, а також будівельні залишки — бетон, каміння та інші матеріали, які знаходяться у зелених зонах, на тротуарах або у дворах. Також до звалищ відносять сміття, яке залишили поза контейнерними майданчиками.

Підрядник повинен самостійно навантажувати сміття — як технікою, так і вручну — та вивозити його на міський полігон.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

Однак за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прибиранням вулиці Соборної займатиметься комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

