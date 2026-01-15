Через скарги у Миколаєві змінили відповідального за прибирання Соборної

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: МикВісті

За рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прибиранням вулиці Соборної займатиметься комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету у середу, 14 січня, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов зазначив, що йдеться про ділянку вулиці Соборної від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. За його словами, раніше прибирання цієї території здійснювалося із залученням техніки ЕЛУ «Автодоріг», однак тепер його виконуватимуть силами КП «Миколаївські парки».

Реклама

Причиною такого рішення стали скарги мешканців на шум.

«До нас надходили звернення від жителів будинків по вулиці Соборній щодо того, що працює велика техніка, і це створює значний дискомфорт. Тому було вирішено замінити важку техніку на більш компактну та мобільну, щоб зменшити рівень шуму під час прибирання», — пояснив Ігор Набатов.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.

Тоді міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що адміністрації й надалі контролюватимуть механізоване прибирання та погоджуватимуть графіки робіт, але більше не оплачуватимуть ці послуги. Прибирання виконуватиме комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» і воно отримуватиме відповідне фінансування.