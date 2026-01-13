ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

У Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради, учора, 12 січня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Графіки готові, нараду з райадміністраціями провели. Розуміння є. Якщо дозволять погодні умови, роботи розпочнемо вже з січня, — розповів заступник міського голови Юрій Андрієнко.

Своєю чергою директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний додав, що здійснювати механізоване прибирання Соборної від Центрального проспекту до Адміральської буде комунальне підприємство «Миколаївські парки».

— Все готово, окрім того, що внесуть зміни щодо ділянки вулиці Соборної — від проспекту Центрального до Адміральської. Вона буде на утриманні КП «Миколаївські парки», бо мешканці скаржилися на проїзд великих машин, а в них машини якраз не дуже великі, і це буде зручніше, — сказав Дмитро Бездольний.

Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.

Тоді міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що адміністрації й надалі контролюватимуть механізоване прибирання та погоджуватимуть графіки робіт, але більше не оплачуватимуть ці послуги. Прибирання виконуватиме комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» і воно отримуватиме відповідне фінансування.