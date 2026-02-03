 Миколаївці надіслали до міського «Колцентру 1588» майже 800 звернень у січні

У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Фото: читачі МикВістіУ Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Фото: читачі МикВісті

У січні миколаївці надіслали до міського «Колцентру 1588» майже 800 звернень. Найчастіше містяни скаржилися на проблеми з деревами — зокрема через падіння гілок і дерев під час ожеледиці.

Про це 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді повідомила начальниця відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Олена Булавка, пишуть «МикВісті».

За її словами, наразі в обробці перебуває понад 3,5 тисячі звернень, і значна частина з них стосується саме дерев. Через ожеледицю у місті фіксували випадки падіння гілок та дерев, які були вкриті льодом.

— З 12 січня по 2 лютого було прийнято 792 звернення, з них 628 вже виконані. Станом на сьогодні в роботі перебуває 3625 звернень. Комунальне підприємство «Миколаївські Парки» за цей період виконало 100 додаткових робіт. У період з 30 січня по 1 лютого було зафіксовано 16 звернень щодо падіння гілок і дерев, вкритих льодом, — повідомила Олена Булавка.

Під час наради міський голова Олександр Сєнкевич поцікавився, чи кількість виконаних звернень перевищує кількість нових.

— Кількість звернень, які виконуються, більша чи менша за кількість тих, що надходять? — запитав мер.

— Менша. Наразі існує певна заборгованість по зверненнях, і не всі заявки встигають опрацьовувати. Це пов’язано з тим, що більшість звернень стосується знесення дерев, а екологічна інспекція не завжди надає дозвіл на такі роботи. Крім того, містяни часто не сприймають відмову у знесенні і продовжують наполягати, що також затягує процес, — пояснила керівниця колцентру.

Олександр Сєнкевич доручив комунальному підприємству підготувати детальний аналіз звернень щодо дерев.

— Я прошу, щоб на наступну апаратну нараду КП «Миколаївські Парки» підготувало аналіз звернень: які саме це заявки, чи є вони дубльованими, скільки дерев було знесено, яка середня кількість таких звернень і про які саме дерева йдеться, — підсумував міський голова.

Зазначимо, що у січні уМиколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль.

Нагадаємо, у 2025 році миколаївці понад 7,5 тисячі разів зверталися до міського «Колцентру 1588».

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

