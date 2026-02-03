У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:07, 03 лютого, 2026
-
У січні миколаївці надіслали до міського «Колцентру 1588» майже 800 звернень. Найчастіше містяни скаржилися на проблеми з деревами — зокрема через падіння гілок і дерев під час ожеледиці.
Про це 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді повідомила начальниця відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Олена Булавка, пишуть «МикВісті».
За її словами, наразі в обробці перебуває понад 3,5 тисячі звернень, і значна частина з них стосується саме дерев. Через ожеледицю у місті фіксували випадки падіння гілок та дерев, які були вкриті льодом.
— З 12 січня по 2 лютого було прийнято 792 звернення, з них 628 вже виконані. Станом на сьогодні в роботі перебуває 3625 звернень. Комунальне підприємство «Миколаївські Парки» за цей період виконало 100 додаткових робіт. У період з 30 січня по 1 лютого було зафіксовано 16 звернень щодо падіння гілок і дерев, вкритих льодом, — повідомила Олена Булавка.
Під час наради міський голова Олександр Сєнкевич поцікавився, чи кількість виконаних звернень перевищує кількість нових.
— Кількість звернень, які виконуються, більша чи менша за кількість тих, що надходять? — запитав мер.
— Менша. Наразі існує певна заборгованість по зверненнях, і не всі заявки встигають опрацьовувати. Це пов’язано з тим, що більшість звернень стосується знесення дерев, а екологічна інспекція не завжди надає дозвіл на такі роботи. Крім того, містяни часто не сприймають відмову у знесенні і продовжують наполягати, що також затягує процес, — пояснила керівниця колцентру.
Олександр Сєнкевич доручив комунальному підприємству підготувати детальний аналіз звернень щодо дерев.
— Я прошу, щоб на наступну апаратну нараду КП «Миколаївські Парки» підготувало аналіз звернень: які саме це заявки, чи є вони дубльованими, скільки дерев було знесено, яка середня кількість таких звернень і про які саме дерева йдеться, — підсумував міський голова.
Зазначимо, що у січні уМиколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль.
Нагадаємо, у 2025 році миколаївці понад 7,5 тисячі разів зверталися до міського «Колцентру 1588».
