На Миколаївщині попереджають про погіршення погоди, ожеледицю та небезпеку на дорогах

У Миколаївській області очікується погіршення погодних умов, що може ускладнити рух транспорту та створити небезпеку на дорогах.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Водіїв закликають бути уважними та обережними під час руху автошляхами області, а за можливості — утриматися від поїздок без нагальної потреби.

«Просимо водіїв бути уважними та обережними, пересуваючись автошляхами області. По можливості залишайтесь вдома та без нагальної потреби не вирушайте в путь. А якщо стихія таки застала у дорозі, перечекайте на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів тощо)», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївського центру з гідрометеорології, найближчим часом в області дощ з мокрим снігом, ожеледицю на дорогах та зниження температури повітря до 7–8°С морозу. У вихідні температура може знизитися до -10 та -15°С.

Ожеледиця у Миколаєві

Цього тижня на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.