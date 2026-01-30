 Ожеледиця та мороз: на Миколаївщині попереджають про погіршення погоди

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

  • Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині попереджають про погіршення погоди, ожеледицю та небезпеку на дорогах

На Миколаївщині попереджають ожеледицю. Фото: УкрінформНа Миколаївщині попереджають ожеледицю. Фото: Укрінформ

У Миколаївській області очікується погіршення погодних умов, що може ускладнити рух транспорту та створити небезпеку на дорогах.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Водіїв закликають бути уважними та обережними під час руху автошляхами області, а за можливості — утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Реклама

«Просимо водіїв бути уважними та обережними, пересуваючись автошляхами області. По можливості залишайтесь вдома та без нагальної потреби не вирушайте в путь. А якщо стихія таки застала у дорозі, перечекайте на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів тощо)», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївського центру з гідрометеорології, найближчим часом в області дощ з мокрим снігом, ожеледицю на дорогах та зниження температури повітря до 7–8°С морозу. У вихідні температура може знизитися до -10 та -15°С.

Ожеледиця у Миколаєві

Цього тижня на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.

Останні новини про: Прогноз погоди

Сильний туман накриє Миколаївщину: водіїв попереджають про погіршення видимості
Від +20 до -30 градусів: яким буває лютий на Миколаївщині та що прогнозують синоптики цьогоріч
У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаєві 30 січня прогнозують дощ із мокрим снігом, ожеледицю та туман
Від +20 до -30 градусів: яким буває лютий на Миколаївщині та що прогнозують синоптики цьогоріч
Сильний туман накриє Миколаївщину: водіїв попереджають про погіршення видимості

Мера Вознесенська Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень

На Миколаївщині за рік державі повернули 325 гектарів землі

6 годин тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині

Головне сьогодні