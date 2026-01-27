«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото «МикВісті»

Для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

— Працівники, звичайно, посипають пішохідні зони. Пріоритетність йде на зупинки пасажирського транспорту. Це перша пріоритетність. І далі там, де найбільший рух людей. Ні парки, ні сквери, ні околиці не посипають, тому що фізичної немає можливості. Немає стільки ні людського ресурсу, ні техніки, — сказав Віталій Луков.

Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

— Ми просимо бізнес, щоб вони посипали біля себе, бо відповідно до правил благоустрою ділянку біля себе повинен посипати і прибрати підприємець, який там є, — додав віцемер.

Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

— Якщо взяти площу нашого Миколаєва — 250 кілометрів, то скільки це потрібно солі і піску, щоб засипати її всю? Ніхто не знає, мабуть. І найголовніше, найбільша біда — пісок якраз без солі не допомагає, тому що пісок одразу зверху покривається дощем і намерзає по-новому. Тому цю біду, хто не має нагальної потреби, бажано пересидіти вдома. Є речі, коли можливо зробити щось, є речі, коли реально нічого неможливо зробити. Це така катастрофа, скажімо так. Це стихійне лихо, — сказав Віталій Луков.

Він також пояснив, що наразі кількості комунальників недостатньо для того, аби охопити усе місто для боротьби з ожеледицею.

— Дороги для громадського транспорту посипані сіллю, спеціальними реагентами, а на те, щоб засипати всі тротуари в усіх в нас повинен бути людський ресурс. А його, у зв'язку з війною, немає. У нас сотні автобусних зупинок. Це потрібні сотні людей, щоб посипати. Це тільки автобусні зупинки. Я не можу навіть сказати, наскільки це реально зробити. В КП «Парках» сотня-дві-три, чи скільки там, людей. От вони якраз зараз всі на вулицях з лопатами. Але це ж вже не першу добу. Чи можуть люди працювати цілодобово без зупинки? Ми робимо дійсно максимум — все, що можна, вся техніка і люди працюють. Але якщо це ця робота потребує одну-дві зміни, то це ще можливо. Якщо ця робота йде вже не першу добу, то люди мають відпочити — ті, що працюють, — сказав Віталій Луков.

Ожеледиця у Миколаєві

Кілька днів поспіль на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.