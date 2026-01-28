 Ожеледиця в Миколаєві: 98 постраждалих за останні три дні

Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото: МикВістіОжеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото: МикВісті

У Миколаєві через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов.

За його словами, з 98 звернень за добу 71 пацієнт отримав травми саме через ожеледицю.

— Це вивихи, забої м’яких тканин, переломи. Було кілька випадків забоїв грудної клітини — травмуються не лише кінцівки, — розповів Олександр Дем’янов.

Госпіталізації потребували 12 пацієнтів, однак, за його словами, через обмежену кількість місць у стаціонарі лікарня змогла прийняти лише сімох.

— У нас триває ремонт хірургічного відділення, тому замість 50 ліжок зараз доступні лише 38. Частину пацієнтів ми розміщували в інших відділеннях — хірургії, гінекології. Коли ж почали заповнюватися коридори, ухвалили рішення направляти людей до інших лікарень, — пояснив він.

За словами лікаря, сьогодні зранку вже було близько 20 звернень.

Ожеледиця у Миколаєві

Кілька днів поспіль на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

